Canoa: trionfo finale per la Canottieri Sanremo alla 45ª edizione del Trofeo Presidente della Repubblica a Savona

Un weekend all’insegna dello sport e delle soddisfazioni quello appena trascorso per la Canottieri Sanremo, sezione canoa, impegnata a Savona nella 45ª edizione del Trofeo Presidente della Repubblica. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di ben 15 società provenienti da tutta Italia, si è svolta tra sabato e domenica scorsi, articolandosi in gare per le categorie giovanili e per le categorie assolute.

Già nella giornata di sabato, dedicata ai più giovani, i canoisti della Canottieri Sanremo hanno dato prova del loro talento, conquistando un totale di 6 medaglie d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo. Tra i protagonisti spiccano Marta Pannuti, vincitrice della gara Allievi A 4.20, e le coppie Lisi Serena/Van Den Boom Rafaela (K2 Cadetti A) e Scordino Noemi/Dos Santos Janaina (K2 Cadetti B), tutte salite sul gradino più alto del podio. Altri piazzamenti degni di nota includono Trosso Nicolò (K1 Cadetti B), Salvi Mattia (K1 Cadetti A), Giordano Riccardo (2° Allievi A) e Van Den Boom Rafaela (2° Cadetti A), oltre ai bronzi conquistati da Giordano Davide (Allievi B), Giordano D./Miranda Oliver (Allievi B 5.20) e Lisi Serena (Cadetti A).

Domenica è stata la volta dei canoisti più grandi, che hanno confermato il dominio della squadra sanremese con altri 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Tra i successi più significativi delle categorie assolute si segnalano le vittorie di Lisi Martina e Sanchez Carolina nel K2 Ragazze, di Viola e Valentina Pompili nel K2 Junior, e del quartetto Pompili V./Pompili V./Sanchez C./Dos Santos Jolanda nel K4 Junior. Anche nelle categorie Master i portacolori sanremesi hanno brillato: Alessandro Pannuti ha vinto il K1 Master B, mentre le coppie Pannuti A./Gianforte S. (K2 Master Misto) e Gianforte S./Longhitano G. (K2 Master B) hanno conquistato l’oro.

Il totale delle medaglie vinte nelle due giornate è impressionante: 25 podi complessivi che hanno permesso alla Canottieri Sanremo di ottenere risultati di rilievo nelle classifiche generali: 5ª posizione assoluta, 2ª nella classifica giovanile, 2ª nella classifica Master e, non meno importante, vittoria nella classifica assoluta femminile.

La stagione si chiude dunque con un bilancio più che positivo per la Canottieri Sanremo, che conferma il valore del proprio vivaio e la continuità di risultati tra i giovani e le categorie assolute. Un mix di talento, costanza e determinazione che pone solide basi per la crescita futura dei suoi atleti e lascia ben sperare per le prossime stagioni.