Pesca sportiva | Premiato a Varazze il XIII Memorial Renato Geronazzo

Il Gruppo Pesca Sportiva dalla Barca della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, ha organizzato il raduno di «Pesca alla Lampuga e altri Pelagici – Tredicesimo Memorial Renato Geronazzo», suo compianto Dirigente, che si è svolto domenica 13 settembre 2026, con inizio alle ore 8:00 e premiazione alle ore 17:00, presso la base nautica, sul molo di sottoflutto del porto turistico Marina di Varazze.



Ottima l'organizzazione della locale sezione della Lega Navale Italiana di Varazze Gruppo Pesca, con la partecipazione di imbarcazioni a coppie, ben 31. Il raduno si è svolto nello specchio acqueo tra Varazze e Celle Ligure, ad una distanza massima di tre miglia. La partenza è stata data dal porto di Varazze alle ore 8:00 e rientro alle ore 11:15. Al termine i concorrenti hanno consegnato il pescato presso la base nautica della Lega Navale Italiana, dove è stata effettuata la pesatura e il controllo del pescato, nel rispetto delle misure minime di legge dei pesci.



«Sono stati catturati esemplari di tonnetti alletterati, molti purtroppo sotto misura e sono stati rilasciati dal pescatore. – Ha dichiarato Luca Geronazzo - Comunque quest'anno la pesca è stata proficua, meglio dello scorso anno. Tra le specialità catturate anche due lampuga, oggetto del raduno, le quali valevano mille punti ad esemplare più il peso.

Si sono aggiudicati il Memorial la coppia della Lega Navale Italiana Lista/Cersone con due bellissime lampughe di 1,5 kg l'una ed alcuni alletterati. Secondo Safoian della LNI con un Bonito e due alletterati, mentre terzi la coppia Lega Navale Italiana Spotorno Giacomo e Spotorno Marcello con due alletterati.

Al termine della premiazione ai concorrenti, familiari e soci è stata offerta una squisita frittura di calamari e mazzancolle, ben preparati da Matteo della cooperativa di pesca Capitan Morgan di Varazze, al quale gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento, per la capacità e disponibilità dimostrata.»



A conclusione dell’incontro gli organizzatori hanno dato l’arrivederci a domenica 4 ottobre, per il secondo Memorial Franco Doglioli, un raduno di pesca sempre a traina.

Gli organizzatori precisano che si è trattata di una manifestazione ludico amatoriale, e che la pesca sportiva o ricreativa è divenuta oggi una attività che assume nuovi e molteplici significati: agonismo, attività di svago e occasione per il cittadino di un rapporto diretto con l’ambiente naturale.





Un’importante opera di sensibilizzazione, per la conservazione dell’ambiente marino, quella svolta dal locale Gruppo di Pescatori Amatoriali (Ambasciatore Pelagos) che ogni anno si concretizza con un incontro a tema, denominato "A pesca e u mâ", organizzato dall’Amministrazione Comunale, firmataria della “Carta di partenariato Pelagos”, con la collaborazione delle Scuole, delle locali associazioni di Pescatori, dei Circoli Velici, del Museo del Mare, della Direzione della Marina di Varazze, del locale Centro di Educazione Ambientale e del Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, il quale, sabato 26 settembre, in occasione della XV edizione del "Lanzarottus Day", consegnerà l’annuale Premio a Tema ad Alberto Patrucco, Presidente dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, per la sua costante disponibilità nei confronti dei soci, nonché per il tenace impegno per la conservazione dell’ambiente nel suo complesso e non solo di quello marino.

(Luca Geronazzo)