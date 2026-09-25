Da Genova a Trieste senza mai toccare terra: al via il Nastro Rosa Veloce

Oltre 1.500 miglia nautiche senza mai toccare terra, affrontando il mare aperto, la gestione della fatica, del sonno e dei repentini cambi di vento lungo tutti gli 8.000 chilometri di costa italiana. È partita dalla Darsena di Genova la sesta edizione del Nastro Rosa Veloce, la regata offshore in doppio più lunga ed estrema del panorama europeo, che vedrà dieci equipaggi internazionali spingersi al limite a bordo delle imbarcazioni Figaro 3 Beneteau fino al traguardo di Trieste, in occasione della Barcolana.

L'evento non rappresenta soltanto una prestigiosa competizione sportiva di caratura internazionale, ma si inserisce in una precisa visione strategica promossa dalla Marina Militare, dal Ministero della Difesa e dalle istituzioni locali per coniugare la valorizzazione delle competenze e dei valori delle Forze Armate con la promozione dello sport e il rilancio urbano delle aree marittime genovesi. Alla cerimonia e alla presentazione ufficiale hanno preso parte il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori, l'Assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi, in rappresentanza della Sindaca Silvia Salis, il Capo Divisione Brand & Media di Difesa Servizi Generale di Brigata Francesco Greco in rappresentanza dell'Amministratore Delegato Luca Andreoli, e il Presidente di SSI Sports & Events Riccardo Simoneschi.

A sottolineare il valore educativo e culturale della manifestazione è il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che evidenzia il profondo legame tra la sfida sportiva e lo sviluppo della comunità: “Il Nastro Rosa Veloce è una manifestazione velica di assoluta difficoltà. Sono più di 1.500 miglia, una cosa difficile, con dai 10 ai 12 giorni di regata senza toccare terra, gestendo il sonno, la fame, il mare e il vento: una grande lezione di umiltà verso il mare, di coraggio, capacità tecniche e team approach. Questo è un grande esempio delle qualità dei cittadini che vogliamo: chi fa sport diventa un buon cittadino. Ecco perché investiamo nello sport, e la vela diventa un elemento assolutamente importante per la strategia del futuro nella crescita della nostra città”.

Il progetto, nato per volontà del Ministero della Difesa e sviluppato da Difesa Servizi in stretta collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports & Events, mira a valorizzare le eccellenze militari e la cultura marittima. A illustrare il senso dell'iniziativa è il Generale di Brigata Francesco Greco, Capo Divisione Brand & Media di Difesa Servizi, intervenuto in rappresentanza dell'Amministratore Delegato Luca Andreoli e alla presenza del Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori: “È una delle regate più forti esistenti nel panorama europeo: i ragazzi partono da Genova e arriveranno direttamente a Trieste percorrendo tutti gli 8.000 km di costa italiana. Su 20 equipaggi ne abbiamo selezionati 10 a bordo delle Figaro 3. Questo progetto nasce per valorizzare le capacità della Difesa attraverso lo sport. Ogni forza armata ha la sua peculiarità: la Drone Challenge per l'Esercito per dimostrare l'utilità dei droni nella ricerca dispersi e trasporto medicinali, la Ski Challenge dei Carabinieri in Val Gardena per educare alla sicurezza sulle piste, e la Balloon Cup dell'Aeronautica. Progetti che avvicinano la gente ai valori della Difesa con un nuovo paradigma”.

Sul fronte della vivibilità cittadina e del recupero degli spazi urbani, l'Assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, mette in luce il lavoro sinergico svolto per la riqualificazione del comparto: “Da un anno la Darsena è oggetto di un lavoro condiviso e integrato con gli altri colleghi assessori e insieme alla sindaca. Come Polizia Locale abbiamo intensificato l'attività con il servizio estivo 'Darsena 24' che ha portato risultati positivi. Ringrazio la Marina Militare per questa bellissima iniziativa legata alla natura velica di Genova. Vogliamo che non siano eventi spot, ma che ci siano più iniziative come questa per occupare positivamente gli spazi. La sicurezza si garantisce anche vivendo il territorio, e la regata si inserisce perfettamente con l'avvio della nuova sede dell'Accademia della Marina Mercantile, che porterà oltre 1.000 ragazzi rappresentando un vero booster per la zona”.

Sulla complessità tattica e strategica della rotta interviene il Presidente di SSI Sports & Events, Riccardo Simoneschi, che lancia anche un appello per il futuro dei campi di regata genovesi: “È la tappa più difficile del nostro tour: partiamo da Genova, circumnavighiamo l'Italia e arriviamo a Trieste per la Barcolana in 13-15 giorni di navigazione non-stop. Richiede grandissima attenzione e strategia a ogni capo per i cambi di vento. La Darsena è un posto ideale da valorizzare sempre di più. Il mio sogno da genovese è che a Genova venga restituito il campo di regata del Lido d'Albaro, un campo storico che ha portato il nome della città nel mondo e che ci permetterebbe di ospitare nuovamente grandi eventi internazionali”.

A prendere il largo sono equipaggi provenienti da tutto il mondo, affiancati dai portacolori italiani e della Marina Militare. Tra loro c'è forte emozione, come racconta Lorenzo Donati, velista originario di Lavagna: “Ci siamo preparati con le qualifiche davanti al Lido di Genova e imbarcando tutto il cibo necessario. Sarà una regata lunga e tosta contro equipaggi fortissimi, ma ce la metteremo tutta. Da ligure sono molto emozionato di partire da qui, abbiamo tantissimi amici e tifosi che ci seguono e siamo fieri di rappresentare la nostra regione”.

A bordo del team della Marina Militare, progetto sostenuto verticisticamente dallo Stato Maggiore della Marina con l'Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori, si vive invece un vero e proprio passaggio generazionale, come spiegato da Andrea Pendibene, velista veterano della Marina dal giovane collega Andrej Casaccia: “Ho fatto la Ocean Race e quattro Transatlantiche. Da due o tre anni la Marina ha deciso di investire sui giovani e di farli crescere in house. Per Andrej questa è la prima grande esperienza offshore in doppio. Il mio obiettivo sarà trasmettergli le competenze marinaresche e sportive e condividere le emozioni di questa rotta straordinaria fino al traguardo”.