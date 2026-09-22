Dalla Rari Nantes Savona a Miss Italia. La sincronetta Sarah Rizea si aggiudica l'edizione 2026

Miss Italia 2026 parla savonese. Sarah Rizea è stata incoronata ieri sera donna più bella d'Italia. La 18enne che ha genitori rumeni, ha vissuto a Moncalieri fino al 2019 e attualmente vive a Vado Ligure, è stata proclamata vincitrice del noto concorso di bellezza giunto all'87esima edizione dalla presentatrice della finale, Giulia Salemi e dalla patron Patrizia Mirigliani, al termine della finale al Castello di Santa Severa a Santa Marinella in provincia di Roma.

La giovane è stata scelta dalla giuria del Concorso dopo essere arrivata alle finali con il titolo di Miss Liguria. Sul podio anche Miss Lazio, Michela Meli e Miss Calabria, Sara Genova.

Sarah, che compirà 19 anni il prossimo 8 novembre, gareggia nella Nazionale assoluta di nuoto artistico, è tesserata nelle file della Rari Nantes Savona e nel 2025 è entrata a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Nel suo palmares figurano un centinaio di medaglie, tra cui un argento europeo nel duo misto tecnico ottenuto nel 2024, un bronzo ai mondiali giovanili di Lima e ben quattro podi in Coppa del Mondo. La sua carriera è iniziata all'Aquatica Torino ed è proseguita nelle competizioni internazionali. Tra i successi maggiori figurano una medaglia d'argento ai Campionati Europei del 2024 a Belgrado e una medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Juniores di Lima nello stesso anno. Nel 2024 si è classificata al terzo posto anche nella Super Final della Coppa del Mondo a Budapest, mentre nel 2025 ha conquistato un altro terzo posto in Coppa del Mondo a Somabay. Nel 2026, è stata convocata per i Campionati Europei di Parigi. Nella squadra azzurra è stata la prima riserva per Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero (titolari del duo femminile), per la Ruggiero nel duo misto e per la squadra.

Ha vinto l'oro nel duo femminile al Campionato Italiano di Sincro Estivo Juniores con la compagna Flaminia Vernice nel 2023, l'argento agli Europei nel duo tecnico misto con Flippo Pelati a Belgrado nel 2024 e il bronzo nella World Cup Super Final nel duo misto tecnico a Budapest. Terzo gradino del podio anche in Coppa del Mondo a Soma Bay, con Gabriele Minak nel doppio tecnico mixed.



Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, si è iscritta al corso di laurea in Psicologia.

"L'agonismo – dice Sarah - mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. Portare questa mentalità a Miss Italia significa dimostrare che la vera bellezza nasce dalla forza di volontà e dalla passione".

Entusiasta, sensibile ma al tempo stesso estremamente determinata, Sarah ama viaggiare, la moda e il mondo della comunicazione. Nonostante l'atteggiamento forte e la perseveranza necessari nella disciplina sportiva, definisce la famiglia il suo "porto sicuro" e rivela una personalità spontanea e sempre aperta a nuove sfide.

Tra i suoi obiettivi futuri c'è il desiderio di completare il percorso accademico, affiancando alla crescita atletica un solido bagaglio culturale. Ma lo sguardo è già proiettato in avanti: qualche anno si immagina nel mondo dello spettacolo e della televisione, desiderosa di raccontare il suo percorso sportivo e umano.

"Complimenti alla nostra concittadina Sarah Rizea, Miss Italia 2026. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, voglio esprimere a Sarah le più sincere congratulazioni per questo straordinario traguardo - dice il Sindaco Fabio Gilardi - Un grande motivo di orgoglio per la nostra comunità. Grazie, Sarah, per aver portato il nome di Vado Ligure in giro per l’Italia con talento, impegno e determinazione. Complimenti di cuore e un grande in bocca al lupo per il futuro".

L'incoronazione segna un momento storico per la Liguria, riportando nella regione un titolo che mancava ormai dal 1975. Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli fino ad oggi sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11 ragazze. Seguono il Veneto e la Toscana con 6, il Friuli, la Calabria, il Piemonte e la Liguria con 5, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia Romagna, la Sardegna, l’Umbria e il Trentino Alto Adige con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai stato vinto da Molise e Valle d'Aosta.