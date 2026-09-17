Vela | Con la regata delle Isole, cala il sipario sul Campionato Italiano Mini 6.50

Si è conclusa con la Regata delle Isole la stagione del Campionato Italiano Classe Mini 6.50, un’annata articolata su quattro appuntamenti che hanno portato la flotta a percorrere complessivamente più di 1.800 miglia. Nel calendario hanno trovato spazio anche l’Arcipelago 6.50, la Roma 6.50, la RAN 6.50 e l’ARCI 6.50.

L’ultimo appuntamento, organizzato dal Porto Maurizio Yacht Club insieme al Circolo Velico Capo Verde e alla Classe Italiana Mini 650, ha visto al via nove imbarcazioni, due nella categoria Prototipi e sette tra i Serie.

Per la prova conclusiva è stato modificato il tracciato inizialmente previsto. Le condizioni meteorologiche annunciate, con raffiche superiori ai 40 nodi lungo la rotta verso la Corsica, hanno portato gli organizzatori a optare per un percorso più settentrionale: Imperia-Spezia-Portofino-Imperia.

Nella classifica dei Prototipi il successo è andato a Eva Luna, condotta da Giacomo Nicchitta e Carlo Levantino, che ha chiuso davanti all’unica altra imbarcazione della categoria.

Più numerosa la partecipazione tra i Serie, dove a imporsi è stata Morgane, affidata a Francesco Renella e Tommaso Stella. Seconda posizione per Ostrogo, con Matteo Rampichini e Stefano Loschi, mentre il gradino più basso del podio è stato conquistato da Stered Lostek di Davide Rizzi e Davide Bocci.

Con la Regata delle Isole si è così completato il programma stagionale della Classe Mini 6.50 italiana, che ha concentrato in quattro regate un intenso calendario di navigazione d’altura.