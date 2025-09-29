 / Calcio

Calcio | 29 settembre 2025, 11:00

Calcio. Cairese, la vittoria è perduta: valbormidesi terzultimi dopo il pari con l'Asti

Non basta il gol di Thomas Graziani

Calcio. Cairese, la vittoria è perduta: valbormidesi terzultimi dopo il pari con l'Asti

Si prolunga l'attesa per il primo successo in campionato della Cairese, fermata 1-1 dall'Asti, nonostante la mezz'ora a disposizione con l'uomo in più.

Al Brin succede tutto nel primo tempo: in apertura segna il solito Gioacchino Catania per i galletti, pareggio dei padroni di casa pochi minuti più tardi con Thomas Graziani. 

Poco dopo l’ora di gioco espulsione diretta per lo stesso numero 9 biancorosso Catania, che lascia i suoi in dieci uomini.

I biancorossi salgono a quota sei punti con il terzo risultato utile consecutivo, mentre i valbormidesi restano al terzultimo posto.
 

Il tabellino
 

CAIRESE - ASTI 1-1

Marcatori: 6’ Catania, 14’ Graziani T.
 

Cairese: Gentile, Boveri, Scarrone, Jebbar (65’ Giacchino), Reinero, Graziani G., Gargiulo (80’ Sancinito), Federico (76’ Gulli), Graziani T., Vignaroli (85’ Sava), Piacenza (65’ Colletto)

A disposizione: Ceppi, Gulli, Giacchino, Noto, Colletto, Fernandez, Sancinito, Sava, Castiglia

Allenatore: Matteo Solari
 

A.S.D. Asti: Brustolin, Ropolo, Toma, Gjura, Gatto, Catania, Soplantai, Vanegas (76’ Ortolano), Pisciotta (69’ Bresciani), Bonora (69’ Garcia Magnelli), Podestà (69’ Lugli)

A disposizione: Costantino, Isoldi, Bresciani, Lugli, Ferrari, Ortolano, Garcia Magnelli, Erbini, Mancini

Mister: Camillo Cascino

Ammoniti: 70’ Garcia

Espulsi: 63’ Catania

Recupero: 1’ (1t), 5’ (2t)

Annotazioni: rosso diretto per fallo violento



 Terna arbitrale: Marco Ventrone (Roma 1), Guglielmo Iozzia (Roma 1), Francesco Fedolfi (Parma)

Riccardo Bracco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium