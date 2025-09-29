Calcio. Cairese, la vittoria è perduta: valbormidesi terzultimi dopo il pari con l'Asti

Si prolunga l'attesa per il primo successo in campionato della Cairese, fermata 1-1 dall'Asti, nonostante la mezz'ora a disposizione con l'uomo in più.
Al Brin succede tutto nel primo tempo: in apertura segna il solito Gioacchino Catania per i galletti, pareggio dei padroni di casa pochi minuti più tardi con Thomas Graziani.
Poco dopo l’ora di gioco espulsione diretta per lo stesso numero 9 biancorosso Catania, che lascia i suoi in dieci uomini.
I biancorossi salgono a quota sei punti con il terzo risultato utile consecutivo, mentre i valbormidesi restano al terzultimo posto.
Il tabellino
CAIRESE - ASTI 1-1
Marcatori: 6’ Catania, 14’ Graziani T.
Cairese: Gentile, Boveri, Scarrone, Jebbar (65’ Giacchino), Reinero, Graziani G., Gargiulo (80’ Sancinito), Federico (76’ Gulli), Graziani T., Vignaroli (85’ Sava), Piacenza (65’ Colletto)
A disposizione: Ceppi, Gulli, Giacchino, Noto, Colletto, Fernandez, Sancinito, Sava, Castiglia
Allenatore: Matteo Solari
A.S.D. Asti: Brustolin, Ropolo, Toma, Gjura, Gatto, Catania, Soplantai, Vanegas (76’ Ortolano), Pisciotta (69’ Bresciani), Bonora (69’ Garcia Magnelli), Podestà (69’ Lugli)
A disposizione: Costantino, Isoldi, Bresciani, Lugli, Ferrari, Ortolano, Garcia Magnelli, Erbini, Mancini
Mister: Camillo Cascino
Ammoniti: 70’ Garcia
Espulsi: 63’ Catania
Recupero: 1’ (1t), 5’ (2t)
Annotazioni: rosso diretto per fallo violento
Terna arbitrale: Marco Ventrone (Roma 1), Guglielmo Iozzia (Roma 1), Francesco Fedolfi (Parma)