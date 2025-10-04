Savona, una giornata dedicata a sport e inclusione con "Bocce insieme" alla Bocciofila Savonese di via Famagosta

Si chiama "Bocce insieme" l'evento sportivo in programma oggi, sabato 4 ottobre, all’impianto di via Famagosta, organizzato dalla Bocciofila Savonese.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Cooperativa Il Faggio, Adso, l’associazione di Monza Nuova Verdi, l’associazione Olimpia Recco, la Bocciofila Cavese e Viceversa di Albenga.

Dalle 10.30 alle 16 gli atleti con disabilità delle associazioni potranno giocare a bocce sui campi della Bocciofila, con due incontri al mattino e due al pomeriggio. Gli appuntamenti saranno intervallati dal pranzo, un momento di convivialità e condivisione voluto dalla Bocciofila Savonese, curato dal socio Danilo Sciuto e sostenuto dal presidente Alessandro Gugliotta.

Un’iniziativa con istruttori specializzati che permetterà a persone con disabilità di avvicinarsi allo sport delle bocce e sentirsi parte integrante e attiva della comunità sportiva.