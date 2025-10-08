Finalborgo, il campo "Viola" diventerà interamente comunale: sarà la casa per baseball e atletica

Il campo “Viola” di Finalborgo diventerà presto interamente di proprietà del Comune di di Finale Ligure.

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale dello scorso 29 settembre, è arrivato il definitivo via libera affinché l'ente comunale possa procedere all'acquisto dell'intera area del campo sportivo.

Il Comune era infatti già proprietario delle porzioni di impianto adibite a spogliatoi e tribune, dove recentemente sono stati avviati i lavori per la rimozione delle strutture contenenti eternit; ora ha impegnato la cifra necessaria per acquisire al proprio patrimonio l'ampia porzione dell'area adibita a campo da gioco, di proprietà di Asl2 Savonese.

L'operazione conclude un percorso volto a tutelare e valorizzare questo impianto, da anni gestito di fatto dal Comune e punto di riferimento per lo sport locale. Come afferma l'assessore con deleghe a Bilancio e Sport, Valter Sericano: «Portando a termine questa acquisizione potremo non solo risparmiare sul canone di locazione che il Comune versava all'Azienda Sanitaria pari a mille euro mensili. Avere la piena titolarità della struttura ci consentirà di effettuare su di essa i necessari investimenti per potenziarla e adeguarla alla coesistenza del baseball con le attività dell'atletica, spostandole dal campo “Borel” grazie alla realizzazione di una pista ad anello intorno al campo che potrà essere fruita dai nostri atleti. Questa verrà realizzata in terra battuta e non in tartan, compatibilmente con il confinante terreno erboso anche senza la realizzazione che sarebbe altrimenti necessaria di un cordolo apposito incompatibile con lo svolgimento delle attività del baseball».

La spesa complessiva per l'acquisizione dell'area ammonta a 64mila euro, oltre oneri e imposte, che troverà copertura per 35.987,13 euro mediante l'applicazione di avanzo libero mentre la restante parte di spesa sarà a saldo del credito vantato dal Comune nei confronti di Asl2, come previsto dal diritto di opzione.