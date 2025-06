Calcio, Albenga. Conduzione tecnica senza le dovute abilitazioni, inflitti due mesi di squalifica a mister Thomas Massa

L'Albenga ha già voltato pagina dopo l'ultima grottesca (semi)stagione vissuta in Serie D, ma stanno emergendo mano a mano ulteriori novità sulla disastrosa annata vissuta nei corridoi dell'Annibale Riva.

Ieri gli organi di giustizia sportiva hanno infatti emesso la sentenza relativa alla posizione del tecnico Thomas Massa, subentrato in corso d'opera dopo le dimissioni di Marco Mariotti.

A Massa è stata contestata la presenza come vice allenatore durante le partite di campionato Albenga – Novaromentin del 19 ottobre 2024 e Lavagnese – Albenga del 23 ottobre 2024, sebbene "il predetto tecnico fosse tesserato in qualità di allenatore in prima della squadra Juniores della A.S.D. Unione Sportiva Albenga e nonostante risultasse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica".

Massa, come riportato dal dispositivo, nel momento dei fatti era fornito del patentino Uefa C.

Al tecnico sono stati inflitti due mesi di squalifica, così come a mister Rocco De Marco, individuato all'epoca dalla dirigenza come allenatore in prima, per aver consentito o non impedito a Massa di svolgere il ruolo di vice e di prendere parte agli allenamenti (da qui, secondo i rumor cittadini, sarebbe nato il diktat societario sulla chiusura dei cancelli durante le sedute infrasettimanali).

Quindici giorni di squalifica sono stati infine comminati ai giocatori Daniele Di Porto e Tommaso Ferrarese, per non essersi presentati alle audizioni della Procura Federale.

Tutte le parti - ha ribadito la Figc - hanno usufruito dell' ex articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, trovando l'accordo con la Procura Federale.