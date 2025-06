Calciomercato. La Carcarese cala il jolly, Francesco Berretta è biancorosso: "E' la piazza ideale per rilanciarmi"

La Carcarese piazza un colpo da novanta ingaggiando Francesco Berretta, centrocampista 2005 proveniente dalla Cairese.

Cresciuto nel settore giovanile gialloblù, Berretta esordisce in prima squadra in Eccellenza a 16 anni, diventando un punto fermo della formazione di mister Alessi e del suo vice Battistel. Al Brin gioca per due anni, prima di trasferirsi per una stagione all’Albenga in Serie D e tornare poi a Cairo. Purtroppo, in avvio di campionato, un brutto infortunio lo costringe ai box, ma ora è pronto a tornare in campo con la maglia della Carcarese, squadra del paese in cui vive.

“Sono molto contento di sposare il progetto Carcarese per rilanciarmi personalmente dopo l’infortunio grave che ho avuto l’anno scorso – dichiara Berretta -. Credo fortemente nei valori umani e sportivi che hanno i componenti della società e il mister, perciò mi sembrava la piazza ideale da cui ripartire, calorosa e che mi faccia sentire a casa. Ringrazio il mister e la società per la grande fiducia che hanno riposto in me”

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Chicco è un ragazzo di Carcare che ha deciso di scendere di categoria per sposare il nostro progetto, siamo sicuri che qui troverà l’ambiente e le persone giuste per tornare a divertirsi e a fare calcio in maniera seria dopo il brutto infortunio. Per noi è un onore poter contare sulle sue prestazioni, è un ragazzo con grande talento, nonostante sia 2005 ha collezionato già tante presenze in prima squadra, sia in Eccellenza che in Serie D. Ringrazio la Cairese per aver consentito l’annuncio prima del 1° luglio Ringrazio anche il presidente Ferrero che, avendo un rapporto speciale con il ragazzo e la sua famiglia, si è prodigato per il buon esito di questa operazione”.