Pallapugno | Tutti gli ultimi risultati, dalla Serie A ai Promozionali

SERIE A Banca d’Alba - Prima di ritorno

Roero Isolamenti Canalese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-6

Gottasecca-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-0

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Alta Langa 9-6

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 3-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Terre del Barolo Albese 9-6

Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Subalcuneo 7-9

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 12; Gottasecca 9; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, Bcc Pianfei Pro Paschese, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 6; Alta Langa 5; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 4; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 2.





SERIE B - Prima di ritorno

Pieve di Teco-Benese 9-0

Centro Incontri Us Gallese-Amici del Castello 9-3

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Alusic Merlese 0-9

Valle Bormida-Castiati Neivese 9-6

Castiglia Costruzioni Bormidese-Speb 5-9

Virtus Langhe-Prodeo Chiusavecchia 3-9

Riposa: Officine Pesce Bubbio

Classifica : Castiati Neivese 10; Prodeo Chiusavecchia, Speb e Pieve di Teco 9; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 7; Virtus Langhe 6; Benese e Amici del Castello 5; Alusic Merlese 4; Castiglia Costruzioni Bormidese 3; Officine Pesce Bubbio 2.





SERIE C1 - Undicesima giornata (ultima di andata)

Duseu-Ceva 9-0

Subalcuneo-Monticellese 8-9

Virtus Langhe-Castiati Castagnole 2-9

Ricca-San Biagio 9-0

Gottasecca-Bormidese 9-4

Don Dagnino-Pro Paschese 9-2

Classifica : Gottasecca 10; Ricca 9; Monticellese 8; Ceva 7; Pro Paschese e Duseu 6; Castiati Castagnole 5; Don Dagnino e Virtus Langhe 4; Subalcuneo 3; Bormidese e San Biagio 2.





SERIE C2 Girone A - Terza ritorno

Augusto Manzo-Global Sped Neivese 2-9

Abrigo Croma Ricca-Pro Spigno 1-9

Taggese-Valle Bormida 9-0

Riposa: Pieve di Teco

Classifica : Global Sped Neivese 10; Pro Spigno 8; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 5; Pieve di Teco 3; Taggese 2. (Valle Bormida ritirata dal campionato)

SERIE C2 Girone B - Prima di ritorno

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2

Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero 2-9

Benese-Peveragno 9-1

Classifica : Monastero Dronero 6; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5; Benese 4; Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.





COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione

Martedì 23 giugno ore 21

a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca

Mercoledì 24 giugno ore 21

a Neive: Global Sped Neivese-Augusto Manzo

COPPA ITALIA SERIE C2 (GIRONE B) - Gironi di qualificazione

Girone Blu - Recupero prima ritorno

Lunedì 22 giugno ore 21

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Peveragno

Classifica : Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Girone Rosso -

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Benese 1.





FEMMINILE - Quarta giornata

Amici del Castello-San Leonardo 9-2

Gymnasium Albese-Canalese A 2-9

Riposa: Canalese B

Classifica : Amici del Castello 3; Canalese A e San Leonardo 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.





UNDER 21 - Posticipo n ona giornata

Virtus Langhe A-Cortemilia 3-9

Prima di ritorno

Pro Paschese-San Leonardo 8-9

Bubbio-Subalcuneo 9-7

Virtus Langhe B-Virtus Langhe A 5-9

Lunedì 22 giugno ore 21

ad Alba: Albese-Cortemilia

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole-Merlese

Classifica : Bubbio 9; San Leonardo 8; Pro Paschese 7; Subalcuneo 6; Cortemilia 5; Araldica Castagnole 4; Albese, Merlese e Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.





ALLIEVI Girone A - Seconda di ritorno

Subalcuneo B-Speb 3-8

Ricca-Pro Paschese A 8-3

Amici del Castello-Don Dagnino 3-8

Riposa: San Leonardo

Terza di ritorno

San Leonardo-Amici del Castello 8-4

Don Dagnino-Subalcuneo B 6-8

Martedì 23 giugno ore 18

a San Rocco Bernezzo: Speb-Ricca

Riposa: Pro Paschese A

Classifica : Speb 7; Don Dagnino, Ricca e San Leonardo 5; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 1.



ALLIEVI Girone B - Prima di ritorno

Ceva-Subalcuneo A 2-8

Araldica Castagnole-Pro Paschese B 3-8

Bormidese-San Biagio 8-2

Classifica : Subalcuneo A e Pro Paschese B 5; Bormidese 4; Ceva 2; San Biagio e Araldica Castagnole 1.





COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE A) - Gara unica di qualificazione

Martedì 7 luglio ore 19

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Don Dagnino

Mercoledì 8 luglio ore 18

a Ricca: Ricca-San Leonardo

COPPA ITALIA ALLIEVI (GIRONE B) - Gironi di qualificazione

Girone Blu -

Classifica: Pro Paschese B 3; Bormidese 1; San Biagio 0.

Girone Rosso -

Classifica : Subalcuneo A e Ceva 2; Araldica Castagnole 0.





ESORDIENTI Girone A - Nona giornata

San Leonardo-Merlese B 7-4

Ricca-Pro Paschese B 7-3

Neivese A-Araldica Castagnole 7-1

Alta Langa-Valle Bormida 7-1

Riposa: Ceva

Classifica : Ricca 8; San Leonardo 7; Alta Langa 6; Pro Paschese B 5; Neivese A 4; Merlese B 3; Valle Bormida 2; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.



ESORDIENTI Girone B - Nona giornata

Albese B-Cortemilia 0-7

Neivese B-Don Dagnino 7-2

Merlese A-Neivese C 7-1

Pro Paschese A-Albese A 4-7

Riposa: Amici del Castello

Classifica : Cortemilia 8; Neivese B, Merlese A e Albese A 6; Don Dagnino, Pro Paschese A e Neivese C 3; Albese B 1; Amici del Castello 0.





PULCINI Girone A - Prima di ritorno

Duseu-Merlese 0-7

Don Dagnino-Speb 4-7

San Leonardo-Gottasecca 9-0 forfait

Martedì 23 giugno ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca

Classifica : San Leonardo 8; Speb e Pro Paschese 5; Don Dagnino e Ricca 4; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -2. (Duseu due punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)



PULCINI Girone B - Prima di ritorno

San Biagio-Albese 4-7

Canalese-Augusto Manzo 6-7

Monastero Dronero B-Monastero Dronero A 7-5

Cortemilia-Ceva 6-7

Classifica : Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 7; Albese 6; Ceva 4; Cortemilia 3; Canalese 2; San Biagio e Augusto Manzo 0. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)





PROMOZIONALI Girone A -

Classifica : Don Dagnino 3; Taggese 2; Prodeo Chiusavecchia 1; Pompeiana 0.



PROMOZIONALI Girone B -

Classifica: PIeve di Teco 2; Amici del Castello A 1; Amici del Castello B 0.



PROMOZIONALI Girone C -

Classifica: Subalcuneo 3; Speb 2; Centro Incontri Us Gallese 1; Valle Grana Caraglio 0.



PROMOZIONALI Girone D - Seconda giornata a Peveragno

Peveragno-Merlese 1-5

Pro Paschese-Castellettese 5-1

Peveragno-Pro Paschese 0-5

Merlese-Castellettese 5-0

Castellettese-Peveragno 5-4

Merlese-Pro Paschese 3-5

Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.



PROMOZIONALI Girone E - Seconda giornata a Ricca

Ricca A-Ricca B 5-0

Albese-Ricca C 5-3

Albese-Ricca A 0-5

Ricca B-Ricca C 2-5

Albese-Ricca B 5-0

Ricca A-Ricca C 5-1

Classifica : Ricca A 6; Albese 3; Ricca C 2; Ricca C 1.



PROMOZIONALI Girone G -

Classifica: Augusto Manzo 2; Cortemilia 1; Pro Spigno 0.



PROMOZIONALI Girone H -

Classifica: Gottasecca 3; Ceva 2; Alta Langa A 1; Alta Langa B 0.