Calcio | 10 ottobre 2025, 11:03

Calcio, Eccellenza. Le terne per la quinta giornata, arbitro da Nocera Inferiore per Carcarese - Millesimo

Bergonzi dirigerà Fezzanese - Bogliasco

ATHLETIC CLUB ALBARO – VOLTRESE VULTUR SSDARL
Arbitro: Luca Magaglio – Sezione di Imperia
Assistente 1: Edoardo Bondi – Sezione di Genova
Assistente 2: Andrea Dellerba – Sezione di Imperia
 

BUSALLA CALCIO – ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Giorgio Carida – Sezione di Genova
Assistente 1: Gioia Dainese – Sezione di Chiavari
Assistente 2: Luca Prastaro – Sezione di Genova
 

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A.
Arbitro: Luigi Ucci – Sezione di Genova
Assistente 1: Dario Roscelli – Sezione di Chiavari
Assistente 2: Mario Preci – Sezione di Savona
 

FEZZANESE – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Arbitro: Christian Bergonzi – Sezione di Savona
Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale – Sezione di Genova
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero – Sezione di Genova
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Mattia Foresti – Sezione di Bergamo
Assistente 1: Florjana Doci – Sezione di Savona
Assistente 2: Palmiro Scandale – Sezione di Genova
 

MILLESIMO CALCIO – CARCARESE
Arbitro: Vincenzo Oliva – Sezione di Nocera Inferiore
Assistente 1: Andrea Bordone – Sezione di Chiavari
Assistente 2: Melis Filangieri – Sezione di Chiavari
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Ramez Fousfos – Sezione di Albenga
Assistente 1: Andrea Chiefalo – Sezione di Savona
Assistente 2: Riccardo Dell’Imperio – Sezione di Novi Ligure
 

RIVASAMBA H.C.A. – SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Giacomo Fraticelli – Sezione di Genova
Assistente 1: Michele Bernardini – Sezione di Genova
Assistente 2: Matteo Laganaro – Sezione di Genova

