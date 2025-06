Calciomercato. I rinnovi di giornata sono in mediana; avanti con Ballone e Belvedere

La società Finale FBC ufficializza due conferme fondamentali in vista della prossima stagione.

Leonardo Ballone, classe 2001, si appresta a vivere la sua seconda annata con la maglia giallorossoblù, pronto a dare continuità dopo la prima stagione al Borel.

Andrea Belvedere, classe 2003, si conferma per il quarto anno consecutivo, a testimonianza del suo legame con il club e della fiducia riposta in lui.

"Il presidente Candido Cappa rivolge a entrambi un grande in bocca al lupo per la nuova stagione!"