Calcio, Giusvalla. Domenica l'esordio in campionato, visita alla squadra per il presidente Dario Biato

Ieri sera, la squadra di calcio del Giusvalla FC si è ritrovata al gran completo per una importante riunione, durante la quale il presidente Dario Biato ha rivolto un caloroso discorso di buon augurio per l'inizio del campionato di seconda categoria.

Il presidente ha espresso la sua gratitudine ai giocatori e ai tecnici per l'impegno e la serietà dimostrati durante la fase di preparazione, sottolineando come questi valori siano fondamentali per il successo della squadra.

Durante la riunione, è stato fatto un punto sullo sviluppo del progetto sportivo Giusvalla FC, che mira a creare una società organizzata ed una squadra solida e competitiva, capace di rappresentare con orgoglio la comunità di Giusvalla.

Il presidente ha esortato i giocatori a lavorare sodo e a credere nelle proprie capacità, sottolineando che la stagione che sta per iniziare sarà piena di sfide che dovranno essere vissute sempre all' insegna del divertimento e con senso di appartenenza.

La squadra ha accolto con entusiasmo le parole del presidente ribadite peraltro dal mister Pino Cavallaro, mostrando una grande motivazione e determinazione a raggiungere i propri obiettivi.