Calciomercato. Il Cengio non si ferma, il secondo colpo è Simone Rizzo

L'annuncio granata:

"La Società comunica di aver raggiunto l'accordo per la stagione 25/26 con Simone Rizzo

Simone è un centrocampista completo dotato di ottime qualità tecniche, in grado di abbinare ottime geometrie in fase di costruzione e verticalità in fase di conclusione.

Dopo aver vestito la maglia della Cairese in Eccellenza e aver disputato le ultime stagioni in Promozione con la maglia del Bragno, approda a Cengio con l'obiettivo di mettersi in gioco e fare una grande stagione.

Un altro acquisto che va ad innalzare il tasso qualitativo della rosa e che umanamente si sposa perfettamente con la nostra filosofia: contentissimi di averlo dalla nostra parte".