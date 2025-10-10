Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la quinta giornata, Savona - Sestrese a Trabucco

BAIA ALASSIO AUXILIUM – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistente 1: Pietro Pollero (Savona)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
CERIALE CALCIO – ALBISSOLE 1909
Arbitro: Mattia Schenone (Genova)
Assistente 1: Giorgio Minniti (Genova)
Assistente 2: Luca Agresta (Genova)
FINALE LIGURE – CA DE RISSI SG
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Giulio Sorace (Genova)
Assistente 2: Ivan Casco Vorobiev (Genova)
MASONE – SERRA RICCO' 1971
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)
Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)
NEW BRAGNO CALCIO – LITTLE CLUB JAMES
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Silvia Maria Vergani (Savona)
Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
PRAESE 1945 – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Filippo Bruzzone (Genova)
Assistente 1: Viktor Trajanovski (Novi Ligure)
Assistente 2: Manuela Sciutto (Novi Ligure)
SAVONA F.B.C. 1907 – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
SUPERBA CALCIO 2017 – LEGINO 1910
Arbitro: Giuseppe Fara (Genova)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Nicolo' Brulotti (Genova)