Calcio | 10 ottobre 2025, 17:33

Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la quinta giornata, Savona - Sestrese a Trabucco

Trabucco dirigerà Savona - Sestrese

BAIA ALASSIO AUXILIUM – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistente 1: Pietro Pollero (Savona)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
 

CERIALE CALCIO – ALBISSOLE 1909
Arbitro: Mattia Schenone (Genova)
Assistente 1: Giorgio Minniti (Genova)
Assistente 2: Luca Agresta (Genova)
 

FINALE LIGURE – CA DE RISSI SG
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Giulio Sorace (Genova)
Assistente 2: Ivan Casco Vorobiev (Genova)
 

MASONE – SERRA RICCO' 1971
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)
Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)
 

NEW BRAGNO CALCIO – LITTLE CLUB JAMES
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Silvia Maria Vergani (Savona)
Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
 

PRAESE 1945 – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Filippo Bruzzone (Genova)
Assistente 1: Viktor Trajanovski (Novi Ligure)
Assistente 2: Manuela Sciutto (Novi Ligure)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

SUPERBA CALCIO 2017 – LEGINO 1910
Arbitro: Giuseppe Fara (Genova)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Nicolo' Brulotti (Genova)

