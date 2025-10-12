Calcio. Serie D. Il Vado riprende subito a correre forte, Raffini e Abonckelet firmano il 2-0 al Club Milano

VADO - CLUB MILANO 2-0 (35' Raffini, 63' Abonckelet)
FINISCE QUI! TORNA SUBITO AL SUCCESSO IL VADO, CHE SUPERA ALL'INGLESE IL CLUB MILANO! 2-0 IL FINALE, A SEGNO RAFFINI E ABONCKELET. Rossoblu sempre da soli in testa alla classifica a +2 sul Chisola
92' c'è ancora spazio per la bella parata in tuffo di Bellocci su Dell'Acqua, una garanzia tra i pali il portiere rossoblu classe '06
91' Ndianefo al posto di Lupinacci, ultimo cambio per Roselli
90' quattro minuti di recupero
87' Raffini di prepotenza contro tre avversari, destro in precario equilibrio che non raggiunge lo specchio. Il Vado avvicina la sesta vittoria su sette gare, mantenendo il primato a quota 19 punti, a +2 su un Chisola che continua a correre fortissimo
86' buono spunto a destra di Vedovati, sbagliata però la misura del cross, sfera dritta in fallo laterale
83' minuti finali per Pastorino nel Vado, esce Ciccone
77' ultimo cambio tra i lombardi, Marocco rileva Pozzi
73' Restelli lascia il campo a Mangiameli, altro cambio per il Club Milano
66' si accendono gli animi nell'area del Vado dopo un contatto ai danni di Rigo, Bruschi di Ferrara risolve tutto ammonendo Abonckelet e il numero cinque biancorosso
65' Sacco rileva Syll, terzo cambio ordinato da Roselli. Nel Club Milano tocca a Gentile, fuori Kane
63' IL RADDOPPIO DEL VADO! Punizione tagliata di Ciccone, svetta più in alto di tutti Abonckelet che devia quel tanto che basta per infilare Taliento, 2-0 al "Chittolina", rete arrivata in un momento cruciale della sfida
61' Ciccone imbuca per Abonckelet, anticipato dalla chiusura di Rigo. Poco prima Roselli furente con Gulinelli che si era sganciato a destra lasciando la sua posizione di braccetto sinistro
59' è il momento di Enock Barwuah nel Vado, lascia il campo Arras
58' il Vado gigioneggia e il Club Milano torna a rendersi pericoloso con Pozzi che approfitta di una leggerezza di Syll, Bellocci in due tempi dice di no al tentativo dell'attaccante lombardo
53' Roselli rinforza la mediana, fuori De Rinaldis, al suo posto Abonckelet
51' Syll mette in mezzo per l'accorrente Arras, destro in corsa ribattuto da Rigo. Contropiede veloce di Goffi che salta in velocità Pisanu, bravo poi a recuperare la posizione e a sradicare la sfera dai piedi del numero dieci biancorosso
50' il Vado deve provare a chiudere la partita senza entrare troppo presto in modalità gestione, il Club Milano ha la qualità per pungere in area avversaria
49' occasione per la squadra di Scavo: lungo traversone di Pozzi a pescare sul secondo palo Vedovati, colpo di testa velenoso deviato in corner da Bellocci
46' subito due cambi nel Club Milano, entrano Battaglia e Mereghetti al posto di Autiero e Di Coste
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo sul parziale di 1-0 a favore del Vado, tra poco il racconto dei secondi quarantacinque minuti
45' annullato a Raffini il gol del 2-0, posizione di offside sul tap in da due passi dopo la grande risposta di Taliento sul sinistro a botta sicura di Arras
43' punizione per i lombardi nei pressi della bandierina, cross di Pozzi ribattuto dalla difesa di casa
38' si rivede in avanti il Club Milano, da dimenticare però il destro da fuori di Goffi, pallone alle stelle
35' RAFFINI! IL VADO E' IN VANTAGGIO! De Rinaldis scodella in area dove il centravanti rossoblu, di testa, incorna alle spalle di Taliento. Vantaggio meritato per la squadra di Roselli
33' eccola la giocata di Ciccone, sinistro dal vertice dell'area piccola che si schianta contro la traversa, il pallone rimbalza poi nei pressi della linea sbattendo nuovamente sulla trasversale, episodio da gol line technology, la terna non convalida la rete
31' è un Vado poco convinto negli ultimi trenta metri, manca la giocata di qualità che inneschi le punte, palloni troppo morbidi di facile lettura per la retroguardia biancorossa
27' punizione di Pozzi che si perde sul fondo, posizione complicata per un mancino
26' i ritmi sono abbastanza soporiferi, il Vado si accende solo a sprazzi, davanti a un Club Milano che in contropiede cerca di rendersi pericoloso
20' Kane si fa spazio in area concludendo però debolmente dal limite dell'area piccola, Bellocci controlla senza problemi. Primo tentativo da parte del Club Milano
18' PALO DI DE RINALDIS! Punizione che passa in mezzo alla barriera, la sfera si schianta sul montante alla destra di Taliento, solo pochi centimetri tra il Vado e la rete dell'1-0
17' Arras recupera palla sulla trequarti e viene trattenuto vistosamente da Restelli, inevitabile il giallo
15' Gulinelli dal limite a cercare l'angolino sotto l'incrocio, sfera alta di un palmo, gradisce il Chittolina che applaude il tentativo del difensore di casa
14' proteste di Arras che chiede il cartellino per Oliva, al terzo fallo sull'attaccante sardo, semplice punizione dalla trequarti destra a favore del Vado
10' rossoblu padroni della manovra ma fin qui poco lucidi nell'ultimo passaggio, Roselli in panchina predica calma
7' il Vado muove palla da sinistra a destra, Club Milano guardingo e pronto ad agire di rimessa
2' subito pericolosa la formazione di Roselli: Ciccone imbuca per Arras, diagonale respinto da Taliento, tap in da due passi di Raffini che trova ancora la risposta del portiere lombardo
1' inizia la gara! Tenuta bianca per il Vado, Club Milano in completo giallo fluo. Giornata calda e soleggiata al "Chittolina"
Qualche minuto di ritardo per sistemare un buco nella rete della porta lato est
PRIMO TEMPO
Formazioni:
VADO: Bellocci; Messina, Bondioli, Gulinelli; Syll, Ciccone, Pisanu, De Rinaldis, Lupinacci; Arras, Raffini. A disposizione: Viganò, Abonckelet, Caremoli, Torre, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino, Barwuah. Allenatore: Roselli
CLUB MILANO: Taliento; Autiero, Oliva, Restelli, Rigo, Di Coste, Dell'Acqua, Kane, Vedovati, Goffi, Pozzi. A disposizione: Stucchi, Battaglia, Tonon, Busato, Mereghetti, Marocco, Ientile, Mangiameli, Magrini. Allenatore: Scavo
Arbitro: Bruschi di Ferrara
Assistenti: Muca di Alessandria - Adinolfi di Salerno