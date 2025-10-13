Savona abbraccia Ivan: 27 squadre al torneo di padel solidale del Lions Club Torretta

Una straordinaria giornata di sport e solidarietà ha animato il BOCA Padel di Savona per il torneo benefico “Insieme per Ivan”, organizzato dal Lions Club Savona Torretta insieme al Leo Club Savona Torretta. Ventisette squadre sono scese in campo trasformando un appuntamento sportivo in un gesto concreto di vicinanza e sostegno.

Il momento più intenso è stato quello della presenza di Monica Vinto, mamma di Ivan, accolta da un applauso emozionato. Accanto a lei il Presidente del Lions Club Savona Torretta, Roberto Rosa, insieme alla Presidente del Leo Club Savona Torretta, Giulia Espis, circondati dai soci Lions, dai giovani Leo e dai Cuccioli, e da tantissimi spettatori a testimonianza di una comunità unita in tutte le sue generazioni.

Il torneo si è concluso con la vittoria di Milani Paolo e Putortì Fabrizio, che hanno superato in finale Monda Francesco e Paulon Giorgio. Premi e riconoscimenti sono stati consegnati a tutti i partecipanti grazie al contributo della Segreteria di Presidenza Coop Liguria, insieme ai premi messi a disposizione da BOCA Padel Savona e dalla Clinica dell’Orologio, che hanno sostenuto con entusiasmo l’iniziativa.



Il Presidente del Lions Club Savona Torretta, Roberto Rosa, ha dichiarato:

«Il padel oggi è stato molto più di un incontro sportivo: è diventato uno spazio di amicizia, solidarietà e presenza autentica. Abbiamo raccolto 2.000 euro che saranno devoluti a sostegno delle cure di Ivan. Il nostro affetto e il nostro impegno saranno d'aiuto a Ivan per vincere la sua battaglia. Ringrazio di cuore i giocatori, i soci Lions, i Leo, i Cuccioli, il pubblico e tutti i partner che hanno reso possibile questa giornata. Un grazie speciale ad Adriano Magnaghi titolare del BOCA Padel, che ha messo a disposizione la struttura per l’intera giornata con grande generosità».



Un ringraziamento particolare va a Nuova Savona 2000 Assicurazioni – Savona, Confcommercio Academy, AC Motors Savona, Avvera – Gruppo Credem – Agenzia Bogliacino Laura, alla Segreteria di Presidenza Coop Liguria, al BOCA Padel Savona e alla Clinica dell’Orologio.

Questa giornata ha dimostrato ancora una volta che, quando lo sport incontra la solidarietà, una comunità può diventare una forza concreta capace di fare la differenza.