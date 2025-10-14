Pesca sportiva, a Varazze la coppia Bassi domina il 1° Memorial Doglioli di traina costiera

Una giornata all'insegna della passione per il mare e dell'amicizia ha animato Varazze lo scorso 12 ottobre 2025 con il Raduno di Pesca alla Traina Costiera - 1° Memorial Franco Doglioli, dedicato al compianto socio e amico di tutti i pescatori. L'evento, organizzato dal Gruppo Pesca dalla Barca della locale sezione della Lega Navale Italiana, ha radunato imbarcazioni i cui equipaggi erano rigorosamente in regola con il censimento della pesca sportiva.

La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto delle normative e del Codice di Condotta Responsabile della Pesca Sportiva Amatoriale, che sottolinea come la pesca sportiva sia oggi "agonismo, attività di svago e occasione per il cittadino di un rapporto diretto con l'ambiente naturale".

Un'importante opera di sensibilizzazione alla conservazione dell'ambiente marino è promossa dal Gruppo di Pescatori Amatoriali locali, Ambasciatori Pelagos, che annualmente collabora con l'Amministrazione Comunale di Varazze (firmataria della "Carta di Partenariato Pelagos") per l'incontro a tema "A pesca e u mâ", coinvolgendo scuole, associazioni di pescatori, circoli velici, il Museo del Mare e la Marina di Varazze.

Nonostante il buon umore e la vivacità dell'evento, la pesca si è rivelata avara. La classifica finale del I° Memorial Franco Doglioli è eloquente: al primo posto si sono piazzati Bassi U. e Bassi L., seguiti da Roberto Giannetti e da Diego Stropiana con i figli Lorenzo e Giorgio; al quarto posto Priano/Butera. Diciassette equipaggi su ventuno totali hanno chiuso la gara con la voce "Senza Catture", a dimostrazione – se mai ce ne fosse bisogno – di quanto sia urgente agire per la riduzione dell’inquinamento del nostro mare.

La premiazione, momento clou del pomeriggio, si è tenuta alle 16:30 presso la base nautica, a levante del porto turistico Marina di Varazze. Presenti, oltre al responsabile della LNI di Varazze Elio Spallarossa, anche le figlie di Franco Doglioli e le sue amate nipotine Francesca e Matilde. Al termine delle cerimonie di rito e degli abbracci, l'immancabile rinfresco ha riunito partecipanti, amici e parenti.

Gli organizzatori hanno ringraziato tutti i presenti per aver onorato la memoria dell'amico Franco, e per aver condiviso questa esperienza di vita marinaresca, dando appuntamento al prossimo anno per ripetere il successo di questa prima edizione.