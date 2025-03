Doppio Di Martino a Finale lancia il New Bragno verso la salvezza: "Da qui alla fine saranno tutte finali" (VIDEO)

E' la doppietta di uno dei suoi uomini simbolo a lanciare per il momento il New Bragno fuori dai play-out grazie alla vittoria per 3-0 in casa del Finale.

Prima dal dischetto poi da rapace in area, Mirko Di Martino è stato il mattatore della ripresa nel match del "Borel" portando i suoi, dopo un primo tempo molto equilibrato, alla seconda vittoria consecutiva dopo quattro sconfitte di fila.

La bandiera dei verdi nel post partita non ha nascosto la soddisfazione per il risultato ma ha comunque messo tutti in guardia: "Era una finale per noi, e da qui alla fine saranno tutte finali finché non saremo matematicamente salvi. Questi sei punti ci danno fiducia, ma ancora non abbiamo fatto nulla, dobbiamo continuare a lottare".