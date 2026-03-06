Sci | Sporting Savona. Leonardo Lenzi non abbassa i giri, ad Entracque arriva il quinto successo consecutivo

Con la vittoria nella slalom speciale di Entracque venerdì 27 febbraio, Leonardo Lenzi ha centrato la quinta vittoria su altrettante gare di questa entusiasmante stagione agonistica. Il portacolori dello sci club Sporting Savona non ha avuto rivali come testimoniano gli importanti distacchi inflitti ai rivali confermando il grande stato di forma che ha dimostrato quest’anno.

Il presidente e direttore tecnico dello sci club Tiziano Riva sottolinea un aspetto importante della gara di venerdì: “E’ stata la prima gara quest’anno con una neve completamente diversa da quella su cui l’atleta albissolese si è allenato: a causa delle temperature più alte di giorno la neve tende a mollare per poi “tirarsi” di notte quando la temperatura scende ancora sotto zero. Nonostante questo Leo ha sfoderato un’ottima prestazione cogliendo un’altra vittoria. E ora sotto con le finali nazionali del Trofeo Pinocchio sugli sci all’Abetone e del Gran Premio Giovanissimi a Ponte di Legno oltre che il Criterium Cuccioli Nazionale a Corno alle Scale”.

Ad Entracque insieme a Leonardo Lenzi ha brillato Lucrezia Garelli che, nella categoria Allievi, ha ottenuto la vittoria anche lei nello slalom speciale bissando così la vittoria di gennaio a Prato Nevoso.

Ancora Riva: “Torniamo da Entracque con un buon bottino di squadra, oltre alle vittorie sono arrivati i piazzamenti di Irene Lenzi quinta e Lorenzo Di Maggio nono. Tutti risultati che ci fanno ben sperare per bel finale di stagione”.



