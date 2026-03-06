Varazze, pista di pattinaggio e nuovo polo sportivo, il Comune si prepara all'elaborazione del progetto esecutivo

Sarà l'approvazione del progetto esecutivo il prossimo passo verso la realizzazione del nuovo polo sportivo di Varazze, località Salice, per un valore complessivo di 2.870.000 euro ed è articolato in tre lotti funzionali. Il primo lotto, dal valore di 1.200.000 euro, riguarda la realizzazione della pista di pattinaggio e delle prime opere funzionali alla struttura. Per questo intervento il Comune di Varazze ha ottenuto dall’Istituto per il Credito Sportivo un mutuo di 1.200.000 euro a tasso zero, quindi senza interessi a carico dell’ente.

Conclusa la conferenza dei servizi – con i pareri favorevoli degli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, tra cui CONI e Federazione Italiana Sport Rotellistici, soggetti fondamentali per attestare le caratteristiche sportive dell’impianto e garantirne la conformità agli standard richiesti per l’attività agonistica – dopo il progetto esecutivo il Comune potrà pubblicare la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

"È un investimento importante per lo sport cittadino – dichiara il Sindaco Luigi Pierfederici – ma anche per il ruolo che Varazze può svolgere a livello territoriale. La nostra città è baricentrica rispetto alla Liguria ed è facilmente raggiungibile anche dalle regioni vicine: l’obiettivo è realizzare un impianto che possa diventare un punto di riferimento per l’attività sportiva e per l’organizzazione di eventi e competizioni". Il nuovo impianto rappresenterà anche un sostegno concreto al movimento locale del pattinaggio, che a Varazze ha una tradizione sportiva significativa e coinvolge numerosi giovani atleti.