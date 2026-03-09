Pietra Ligure a "cinque cerchi", arrivano le Olimpiadi dell'Orienteering

Per la prima volta nella sua storia, Pietra Ligure si prepara a diventare il palcoscenico delle "Olimpiadi dell'Orienteering". Sabato 14 marzo 2026, con appuntamento alle ore 14:30 in piazza Castello, la città ospiterà una tappa della Coppa Italia Sprint, un evento di rilievo internazionale che vedrà la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti dall’Italia, dall’Europa e da paesi extra-europei come Canada e Hong Kong.



L'iniziativa, che rientra nel prestigioso calendario legato ai Campionati del Mondo di Orienteering 2026 (WOC 2026) e al programma di Liguria Regione Europea dello Sport, trasformerà il cuore cittadino in un campo di gara a cielo aperto.

La specialità "Sprint" porterà gli atleti a sfidarsi tra i vicoli del centro storico, i parchi urbani e le spiagge, offrendo uno spettacolo unico che sarà ripreso e trasmesso su Rai Sport.

Definito spesso come lo "sport dei boschi" ma perfettamente adattabile ai contesti urbani, l'Orienteering è una disciplina riconosciuta dal CONI che mette alla prova non solo il fisico, ma anche la capacità di analisi e orientamento. Ogni partecipante, dotato solo di una mappa topografica dettagliata e di una bussola, deve completare nel minor tempo possibile un percorso prefissato, scegliendo autonomamente la via migliore tra i diversi punti di controllo. Si gareggia individualmente e il percorso è libero e discrezionale.

L’Orienteering porta con sé una notevole quantità di valori, talenti e competenze: richiede precisione, in quanto soprattutto nei centri urbani bisogna conciliare l’alta velocità di prestazione ad un’estrema precisione e colpo d’occhio proprio per non perdere tempo durante il percorso. Richiede concentrazione in quanto è importante bilanciare lo sforzo fisico con la lucidità nel ragionamento. Richiede impegno e attenzione perché quando il percorso si svolge in un centro cittadino occorre prestare attenzione alle altre persone che gravitano in città, agli attraversamenti pedonali e a tutti gli ostacoli che si possono presentare lungo il percorso

“Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta una manifestazione di questa portata,” dichiarano congiuntamente il Sindaco Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato allo sport Michela Vignone - L’Orienteering non è solo una competizione agonistica, ma anche un potente strumento di promozione del territorio. Pietra Ligure dimostra ancora una volta la sua vocazione outdoor e per il turismo sportivo ecosostenibile, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo grazie al perfetto binomio tra sport e natura. E’ uno sport per tutti, dove la performance atletica è certamente fondamentale ma ugualmente lo sono la perspicacia, la capacità di “leggere” il territorio, la concentrazione, la precisione, la velocità di decisione e la preziosa attitudine di “ragionare” sotto stress fisico e mentale. L’evento di Pietra Ligure si distingue anche per la sua straordinaria inclusività: non esistono limiti d'età, con categorie che spaziano dalla prima età scolare agli atleti "Master" over 70. Oltre all’inclusione, la disciplina promuove valori fondamentali a noi molto cari come il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità, la valorizzazione degli spazi outdoor, la socializzazione e l’integrazione – proseguono il Sindaco e il Consigliere delegato – L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare e a vivere da vicino l’entusiasmo di questa "caccia al tesoro" sportiva che animerà caruggi, piazze, sentieri, parchi, spiagge celebrando lo sport come motore di crescita e condivisione. Ringraziamo il Comitato Organizzatore dei WOC 2026 per aver scelto Pietra Ligure, la Federazione Italiana Sport di Orientamento, il Gruppo di Protezione Civile Comunale e le sezioni pietresi dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Marinai d’Italia, il Pietra Ligure 1956 e la P. A. Pietra Soccorso per la preziosa collaborazione e, naturalmente, DJ Nice che allieterà la manifestazione con le sue scelte musicali”, concludono De Vincenzi e Vignone.