Calcio, Seconda Categoria. Al via il programma domenicale dopo gli anticipi del sabato

GIRONE A

Gli anticipi di ieri hanno premiato il Camporosso e l'Albingaunia Under 21.

La domenica si è invece aperta con la gara tra Riva Ligure e Argentina.

Nel pomeriggio un solo incontro alle 15:00 tra San Bartolomeo Cervo e Villanovese.

Alle 18:00 i posticipi Sanremo 2000 - Borghetto B e Vallecrosia Academy - Golfodianese B

GIRONE B

Il sabato ha sorriso a un'altra under 21, quella della Carcarese, mentre la domenica sarà quasi interamente concentrata in Val Bormida con Pallare - Murialdo, Plodio - Bardineto e Rocchettese - Mallare.

La Nolese punta all'immediato riscatto in quel di Sassello, mentre alle 18:00 il programma si concluderà con il posticipo tra Spotornese e Giusvalla.