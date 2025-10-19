 / Calcio

Calcio | 19 ottobre 2025, 12:10

Calcio, Seconda Categoria. Al via il programma domenicale dopo gli anticipi del sabato

Calcio, Seconda Categoria. Al via il programma domenicale dopo gli anticipi del sabato

GIRONE A
Gli anticipi di ieri hanno premiato il Camporosso e l'Albingaunia Under 21.
La domenica si è invece aperta con la gara tra Riva Ligure e Argentina. 
Nel pomeriggio un solo incontro alle 15:00 tra San Bartolomeo Cervo e Villanovese.
Alle 18:00 i posticipi Sanremo 2000 - Borghetto B e Vallecrosia Academy - Golfodianese B

GIRONE B
Il sabato ha sorriso a un'altra under 21, quella della Carcarese, mentre la domenica sarà quasi interamente concentrata in Val Bormida con Pallare - Murialdo, Plodio - Bardineto e Rocchettese - Mallare.
La Nolese punta all'immediato riscatto in quel di Sassello, mentre alle 18:00 il programma si concluderà con il posticipo tra Spotornese e Giusvalla.

3ª Giornata - Seconda Categoria A (Senza Colori)

Programma 3ª Giornata (Seconda Categoria A)

Camporosso U217-3Carlin's Boys
Oneglia U210-4Albingaunia Sport Albenga U21
DOM. 19 OTTOBRE
Riva Ligure-Argentina Arma
San Bartolomeo Cervo-Villanovese
Polisportiva Sanremo 2000-Borghetto 1968 Sq. B
Vallecrosia Academy-Golfo Dianese Sq. B

Classifica Dopo 2/3 Giornate

Pos Squadra Pt G V N P GF GS DR
1Villanovese622001046
2Vallecrosia Academy62200725
3Argentina Arma62200404
4Albingaunia Sport Albenga U21632011183
5Borghetto 1968 Sq. B42110624
6Camporosso U214311113103
7Real Santo Stefano42110651
8Riva Ligure43111330
9Polisportiva Sanremo 20001201156-1
10Golfo Dianese Sq. B1201103-3
11San Bartolomeo Cervo0100123-1
12Carlin's Boys03003513-8
13Oneglia U2103003215-13
14Bordighera Sant'Ampelio03003411-7



2ª Giornata - Seconda Categoria B (Senza Colori)

Programma 2ª Giornata (Seconda Categoria B)

Carcarese U211-0Priamar 1942 Liguria
DOM. 19 OTTOBRE
Pallare Calcio-Murialdo
Plodio-Bardinello
Rocchettese 1972-Mallare
Sassello-Nolese R. G. 1946 2001
Sportornese Calcio-Giusvalla

Classifica Dopo 1/2 Giornate

Pos Squadra Pt G V N P GF GS DR
1Bardinello31100404
2Murialdo31100321
3Pallare Calcio31100321
4Carcarese U2132101330
5Priamar 1942 Liguria32101220
6Giusvalla11010220
7Plodio11010220
8Mallare11010110
9Sassello11010110
10Nolese R. G. 1946 20010100123-1
11Sportornese Calcio0100112-1
12Rocchettese 19720100123-1

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium