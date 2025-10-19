Calcio, Seconda Categoria. Al via il programma domenicale dopo gli anticipi del sabato

GIRONE A
Gli anticipi di ieri hanno premiato il Camporosso e l'Albingaunia Under 21.
La domenica si è invece aperta con la gara tra Riva Ligure e Argentina.
Nel pomeriggio un solo incontro alle 15:00 tra San Bartolomeo Cervo e Villanovese.
Alle 18:00 i posticipi Sanremo 2000 - Borghetto B e Vallecrosia Academy - Golfodianese B
GIRONE B
Il sabato ha sorriso a un'altra under 21, quella della Carcarese, mentre la domenica sarà quasi interamente concentrata in Val Bormida con Pallare - Murialdo, Plodio - Bardineto e Rocchettese - Mallare.
La Nolese punta all'immediato riscatto in quel di Sassello, mentre alle 18:00 il programma si concluderà con il posticipo tra Spotornese e Giusvalla.
3ª Giornata - Seconda Categoria A (Senza Colori) 2ª Giornata - Seconda Categoria B (Senza Colori)
Programma 3ª Giornata (Seconda Categoria A)
|Camporosso U21
|7
|-
|3
|Carlin's Boys
|Oneglia U21
|0
|-
|4
|Albingaunia Sport Albenga U21
|DOM. 19 OTTOBRE
|Riva Ligure
|-
|Argentina Arma
|San Bartolomeo Cervo
|-
|Villanovese
|Polisportiva Sanremo 2000
|-
|Borghetto 1968 Sq. B
|Vallecrosia Academy
|-
|Golfo Dianese Sq. B
Classifica Dopo 2/3 Giornate
|Pos
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|1
|Villanovese
|6
|2
|2
|0
|0
|10
|4
|6
|2
|Vallecrosia Academy
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|3
|Argentina Arma
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|4
|Albingaunia Sport Albenga U21
|6
|3
|2
|0
|1
|11
|8
|3
|5
|Borghetto 1968 Sq. B
|4
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|6
|Camporosso U21
|4
|3
|1
|1
|1
|13
|10
|3
|7
|Real Santo Stefano
|4
|2
|1
|1
|0
|6
|5
|1
|8
|Riva Ligure
|4
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|9
|Polisportiva Sanremo 2000
|1
|2
|0
|1
|1
|5
|6
|-1
|10
|Golfo Dianese Sq. B
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|11
|San Bartolomeo Cervo
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|12
|Carlin's Boys
|0
|3
|0
|0
|3
|5
|13
|-8
|13
|Oneglia U21
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|15
|-13
|14
|Bordighera Sant'Ampelio
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
Programma 2ª Giornata (Seconda Categoria B)
|Carcarese U21
|1
|-
|0
|Priamar 1942 Liguria
|DOM. 19 OTTOBRE
|Pallare Calcio
|-
|Murialdo
|Plodio
|-
|Bardinello
|Rocchettese 1972
|-
|Mallare
|Sassello
|-
|Nolese R. G. 1946 2001
|Sportornese Calcio
|-
|Giusvalla
Classifica Dopo 1/2 Giornate
|Pos
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|1
|Bardinello
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|2
|Murialdo
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|Pallare Calcio
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|4
|Carcarese U21
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|5
|Priamar 1942 Liguria
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|6
|Giusvalla
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|7
|Plodio
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|8
|Mallare
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|9
|Sassello
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|Nolese R. G. 1946 2001
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|11
|Sportornese Calcio
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|12
|Rocchettese 1972
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1