Calcio. La punizione di Macagno piega il Savona, Albissole per una notte al secondo posto

SAVONA - ALBISSOLE 0-1 (84' Macagno)



49' FINISCE QUA! L'ALBISSOLE BATTE 1-0 IL SAVONA CON IL GOL DI MACAGNO!

47' traversa del Savona! Tiro cross dalla fascia destra che bacia la trasversale di Pastorino

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Diana fallisce l'assist del raddoppio, c'è ancora spazio per il Savona

43' In campo anche Iadanza, passerella, con un leggero acciacco, per Macagno

40' Cattardico richiama Vierci, in campo Romano, replica Cola con Incorvaia per Gaggero

39' ALBISSOLE IN VANTAGGIO! MACAGNO! PUNIZIONE DAI TRENTA METRI CHE SORPRENDE ROSASCO, IL PALLONE RAPIDO SI INFILA NELL'ANGOLINO BASSO

35' Macagno si gira in un fazzoletto, Rosasco chiude sul suo palo

32' Carinci prende la mira sul palo lungo, Rosasco c'è

29' ancora una sostituzione per Cola, spazio a Saracco, esce Raja, buona la prova del regista biancoblu

24' doppio cambio per il Savona, in campo Turone e Durante, escono Pirotto e Fossati

23' opportunità per Diana, Colombo lo ferma in extremis al momento dell'ingresso in area, Carida lascia giocare ad ampi gesti.

19' Barisone in ritardo su Damonte: ammonito. La panchina del Savona reclama il rosso

18' occasionissima Albissole. Vierci vince il contrasto e può fuggire verso la porta di Rosasco, scarico perfetto per Diana che perde il tempo della battuta, Barisone arriva a rimorchio, sfiorando il montante con il suo destro

14' il Savona non forza i ritmi, cerca l'imbucata giusta per andare a segno, l'Albissole aspetta e riparte, come in questo momento con Barisone, sul destro del numero due si allunga Rosasco

12' un'azione via l'altra, Diana scalda il mancino provando la botta a giro, nulla di fatto

11' cominciano ad esserci più spazi. Lavora palla Rignanese, scarico all'accorrente Fossati, la mira è sull'incrocio, mancato per pochi centimetri

10' ci prova anche Vierci, girata dritta per dritta che non crea problemi a Rosasco, il portiere biancoblu è pronto anche sul destro rasoterra di Macagno

8' bella torsione di testa di Barisone, il tentativo di lob a Rosasco termina sulla parte alte della rete

5' anche Gaggero si iscrive al club dei tiratori dalla distanza, pallone un paio di metri oltre alla trasversale di Pastorino

1' via alla ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO



45' squadre negli spogliatoi, reti bianche all'intervallo

45' quasi 900 persone oggi al Chittolina, si respira davvero una bella atmosfera grazie ad entrambe le tifoserie

44' Biaggi e Caringi hanno tentato il jolly dalla lunga distanza, poca fortuna per entrambi i giocatori di Savona e Albissole

40' si mette in proprio Macagno, sinistro da posizione defilata dopo una sgroppata di più di 50 metri. Controlla la sfera uscire Rosasco

39' Briano apparecchia per Rignanese, colpo di testa contrato prima dell'intervento di Pastorino

37' ammonito Calcagno dopo un contrasto corpo a corpo con Diana, il primo appoggio irregolare sembrava essere dell'attaccante ceramista

36' primo giallo del match. è per De Cerchi

35' cross di prima intenzione di Diana, Rosasco anticipa Vierci

33' prima mezz'ora molto tattica al Chittolina, le squadre al momento non vogliono prendersi rischi

30' prima lettura sbagliata da parte dell'Albissole, Briano ha spazio per caricare il sinistro, troppo chiuso per intercettare lo specchio di Pastorino

26' mancino di Biaggi, collo troppo esterno rispetto alla porta di Pastorino

22' Briano forza dai 20 metri, equilibrio precario, destro alto

21' tante occasioni potenziali su entrambi i fronti, le retroguardie di Cola e Cattardico per il momento stanno facendo buona guardia

16' Savona in campo con il 3-4-2-1, Briano e Fossati operano alle spalle di Rignanese, rombo per Cattardico con Macagno a supporto di Vierci e Diana

12' va in verticale Savona, Rignanese ruba il tempo a Favorito, il centrale recupera in extremis senza fallo per il direttore di gara. Furenti le proteste dalla panchina biancoblu, gli striscioni volevano il rigore e l'espulsione

10' sbaglia il tempo dell'uscita Rosasco, l'Albissole però non ne approfitta. Gara delicata per il giovane portiere biancoblu, chiamato a sostituire l'infortunato Moraglio

5' prima opportunità di Savona, colpo di testa a lato di pochi centimetri, Pastorino tira un sospiro di sollievo

3' squadre in campo con qualche minuto di ritardo, ma grande cornice di pubblico al Chittolina

1' si parte!

PRIMO TEMPO



SAVONA: Rosasco, Calcagno, Damonte, Raja, Bellotti, Gaggero, Pirotto, Biaggi, Rignanese, Fossati, Briano.

A disposizione: Bianchi, Toscaj, Covelli, Incorvaia, Durante, Cartiere, Saracco, Turone, Basile.

Allenatore: Cola



ALBISSOLE: Pastotino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone. Favorito, Bonanni, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Carinci.

A disposizione: Malinverni,. Minuto, Moscatelli, Apicella, Amenduni. Inverniziz, Romano, Iadanza, Cuka.

Allenatore: Cattardico



Arbitro: Carida di Genova

Assistenti: Chiavari di Crova e Trajanovski di Novi Ligure