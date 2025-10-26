 / Calcio

Calcio | 26 ottobre 2025, 11:46

Calcio, Prima Categoria A. Giornata ricca di spunti, focus sul posticipo tra Albingaunia e Virtus Sanremese

La ciliegina sulla torta della quinta giornata arriverà nel tardo pomeriggio, quando l'Annibale Riva accenderà i riflettori per il posticipo tra Albingaunia e Virtus Sanremese. I matuziani partono ovviamente con i favori del pronostico, ma la prestazione del team di mister  Poggi sarà comunque  una buona cartina tornasole per le ambizioni d'alta classifica dei bianconeri.

Il resto delle gare di giocherà nella canonica finestra delle 15:00.

Sempre al Riva spazio a San Filippo Neri - Ospedaletti, delicatissima per le parti basse della graduatoria, mentre rimanendo nel comprensorio ingauno cancelli aperti al Raimondo e all'Oliva per Cisano - Altarese e Borghetto - Ventimiglia.

L'unico match in valle sarà quello tra Dego e Andora, mentre Cengio e Quiliano & Valleggia affronteranno due tra le trasferte più lunghe della stagione contro Bordighera Sant'Ampelio e Camporosso.

Redazione

