Calcio, Seconda Categoria. Le squadre dei gironi A e B sono pronte, super derby al Mazzucco tra Nolese e Spotornese

GIRONE A

Saranno cinque le partite nella finestra pomeridiana dopo il pareggio a reti bianche tra Albingaunia e Sanremo 2000.

La capolista Vallecrosia sarà ospite dell'Argentina, turno interno invece per le due savonesi: Villanovese e Borghetto B ospiteranno rispettivamente Real Santo Stefano e San Bartolomeo Cervo.

Giornata da trasferta per le due squadre under 21: con Oneglia e Camporosso chiamate agli impegni sui campo di Carln's Boys e Golfo Dianese B.



GIRONE B

Tutto il programma sarà sincronizzato alle 14:30.

Spicca il derby del Mazzucco tra Nolese e Spotornese, per una delle rivalità più accese dell'intero calcio ponentino.

Il resto del programma sarà quasi tutto concentrato nell'entroterra, con Giusvalla - Rocchettese, Mallare - Carcarese Under 21 (attuale capolista dopo la vittoria del ricorso sul Murialdo), Sassello - Pallare e Murialdo - Plodio. Dai monti scenderà sulla costa il Bardineto per sfidare la Priamar.







