Calcio, Carcarese. Con il Rivasamba si rompe l'incantesimo, Ferrero: "Una vittoria che sa di liberazione" (VIDEO)

Ecco le dichiarazioni del presidente Ferrero ai canali ufficiali biancorossi dopo il successo sul Rivasamba:



“Faccio i complimenti al Rivasamba, squadra che negli ultimi anni ha sempre lottato per il vertice e oggi ci ha messo in seria difficoltà. Finalmente i tre punti, sono arrivati davanti ai nostri tifosi. È stata una liberazione, ci rendevamo conto che giocavamo bene ma i punti erano sempre 1 o 0. Questa vittoria ci permette innanzitutto di uscire dalla zona retrocessione e poi di passare una domenica tranquilli, come non capitava da un po’. Quest’anno non abbiamo mai avuto problemi a livello di gioco, il problema lo avevamo a concretizzare. Finalmente ora stiamo facendo anche quello, i ragazzi si divertono e giocano bene, di questo dobbiamo ringraziare il mister e il suo staff. Domenica prossima andremo a Fezzano, squadra che abbiamo già affrontato in coppa e che è retrocessa dalla serie D. Se è prima in classifica ci sarà un motivo, andremo là per fare la nostra partita, non ci nasconderemo, non lo abbiamo mai fatto, e vedremo se riusciremo a portare a casa almeno un punto”.