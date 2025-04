Pallanuoto. R.N. Savona battuta dal Brescia, Rizzo: "Partita nervosa, gli arbitri non sono riusciti a tenerla" (VIDEO)

Sconfitta di misura per la Rari Nantes Savona, che cede 6-5 all’AN Brescia al termine di una sfida durissima, giocata sul filo della tensione e condizionata da numerose espulsioni. Il commento post partita in casa biancorossa è affidato al capitano Valerio Rizzo, allontanato per proteste nell'ultimo tempo dopo un rigore non concesso per un fallo proprio ai suoi danni che è parso netto a molti.

“Partita nervosa perché fisica, perché importante - ha dichiarato il numero 6 della Rari - Quando finisce una partita con così tante espulsioni è il sintomo che gli arbitri non sono riusciti a tenerla. E sia chiaro, da entrambe le parti. Piangerci addosso è l’ultima cosa che vogliamo”.

Una gara in cui il nervosismo ha preso presto il sopravvento, condizionando anche il lato tecnico: “È stato così dall'inizio, il gioco è venuto meno per via della fisicità e della tensione. Ma questo non cambia nulla – ha aggiunto Rizzo con uno sguardo già ai playoff Scudetto – dobbiamo entrare nella modalità giusta per battere queste squadre anche in casa loro”.

Le difficoltà dei biancorossi in superiorità numerica sono state un altro aspetto chiave dell’incontro, spiegate dal capitano con un’analisi lucida ma sincera: “Tanta imprecisione quando avevamo l’uomo in più, ma è una conseguenza del tipo di partita. Quando hai i battiti bassi e tranquilli sei più preciso. Ma oggi i battiti stavano a 180-200 per tutta la gara, e così è difficile fare le cose per bene”.

“Quella di oggi era già un’occasione per entrare in un clima di fuoco, quello che ci aspetta ai playoff - ha concluso Rizzo - E come clima ci siamo entrati. Come risultato, speravamo meglio. Ora si entra nel bello della stagione: è ancora tutto aperto”.