Outdoor. Loano non solo Mare: domani escursione tra Val Neva e Forte Arena

Il ritrovo per l'escusione è fissato domani alle ore 9 in piazza Vallerga a Loano, da dove i partecipanti si muoveranno in auto verso Ceriale. Superato il semaforo cittadino, alla seconda rotonda si svolterà a destra in direzione Cisano sul Neva. La carovana attraverserà i borghi di Campochiesa, Salea, Cisano e Martinetto; all’incrocio di quest’ultimo si manterrà la destra, seguendo le indicazioni per Zuccarello. Dopo circa un chilometro, in prossimità degli impianti della cava Icose, si svolterà a sinistra imboccando il ponte che conduce verso la cava. Oltrepassato l’ingresso, la strada sale per circa 3,5 chilometri fino a raggiungere un ampio piazzale, punto di parcheggio per tutti i partecipanti.

Da qui ha inizio la camminata, che parte dallo spiazzo presso le rovine del Forte di Monte Arena, un tempo importante avamposto militare del sistema difensivo sabaudo a tutela dei territori liguri e piemontesi, oggi ridotto a pochi resti sul fianco del colle.

Dal parcheggio si ripercorre per un breve tratto, circa un chilometro, la strada appena percorsa, per poi imboccare una carrareccia sulla sinistra. Il sentiero, quasi pianeggiante, si inoltra nella Val Neva, costeggiando le pendici del Monte Arena. Si procede fino a un bivio e si segue la diramazione di sinistra, in salita, che conduce a uno spiazzo situato di fronte all’ingresso di un campo di addestramento per cani da caccia: un luogo tranquillo e adatto per la sosta pranzo al sacco.

Dopo la pausa, si riprende il cammino lungo un percorso ad anello che, prima quasi in piano poi in leggera discesa, segue una stradina panoramica riportando al punto di partenza presso il Forte Arena. Lungo il tragitto di rientro ci sarà anche l’occasione di visitare il suggestivo borgo medievale di Zuccarello, con le sue case antiche e i caratteristici portici.

La gita, della durata complessiva di tre ore e mezza, si svolge su un itinerario ad anello con difficoltà T/E e un dislivello di circa 350 metri. A guidare il gruppo saranno Fabio Badoino, Mario Chiappero e Renato Garolla.

Le escursioni sono gratuite e rivolte a chi possiede un buon livello di allenamento alla camminata in montagna.

I non soci Cai devono sottoscrivere un’assicurazione nominativa infortuni, obbligatoria per partecipare: la richiesta va effettuata entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Flavia Robaldo – 335 84 84 568. Senza assicurazione non sarà possibile unirsi al gruppo.

Si raccomandano calzature adeguate, abbigliamento adatto all’ambiente montano e autonomia per il pranzo al sacco. I capigita si riservano la facoltà di non ammettere chi non è correttamente equipaggiato.

Per ulteriori informazioni sulle uscite del programma “Loano non solo mare”, è possibile contattare Beppe Peretti – 329 4288096.