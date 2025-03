Calcio. Il "Levratto" torna alla Veloce. L'annuncio del presidente Sanguineti: "Non siamo più affittuari in casa nostra"

Torna a colorarsi di granata il "Felice Levratto". A confermarlo è stato il presidente della Veloce, l'avvocato Francesco Sanguineti, pronto ad annunciare l'aggiudicazione del bando per la gestione dell'impianto di Zinola per i prossimi quattro anni.

"Per noi è un risultato importantissimo. Sette anni fa in molti ci davano condannati alla sparizione, ma tutti insieme ci siamo rimboccati le maniche, donando nuova linfa all'intera società. Penso al grande lavoro portato avanti da Alessandro Morbelli all'interno del settore giovanile e all'appeal che ha saputo nuovamente infondere al nostro vivaio. E' stato un periodo di lacrime e sangue, ma davanti alle avversità ne siamo usciti più forti: finalmente non siamo più affittuari in casa nostra. Un pensiero particolare lo voglio dedicare a Lucio Robustelli, vero e proprio decano del club: sapevamo quanto ci tenesse a rivedere lo stadio di nuovo granata".



A proposito di rettangolo verde, la ciliegina sulla torta arriverebbe dalla promozione della Prima Squadra.

"Godiamoci il momento, siamo primi e tutti stiamo lavorando al salto di categoria, ora disputeremmo lo spareggio contro la Nolese, ma il percorso è ancora lungo".



Tra migliorie immediate e voci su un nuovo sintetico, non mancheranno gli interventi sulla struttura.

"Abbiamo proposto l'installazione di un impianto fotovoltaico e sicuramente avverrà nei prossimi quattro anni. Lavoreremo in prima battuta sulle porte, le reti e i sifoni delle docce. Un nuovo manto in sintetico? Dalle indiscrezioni che si sentono dovrebbe essere il Ruffinengo il primo stadio ad essere rinnovato. Il fondo del "Levratto" è già pronto, basterebbe sostituire il tappeto con erba di nuova generazione, garantendone ovviamente la cura e la manutenzione".