Giudice Sportivo, Eccellenza. I provvedimenti settimanali, sono 12 i giocatori fermati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 14/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 8/ 1/2026
COTELLESSA GIACOMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
VASSALLO ROBERTO (PIETRA LIGURE 1956)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 1/ 1/2026
MONTEMAGNO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE (I INFR)
CAVERZAN ANDREA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MOSCA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
Al 41' del S.T. proferiva frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose nei confronti della terna arbitrale.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
TRAVERSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
FERRARIO GIANLUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MASI TOMMASO (FEZZANESE)
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LIPANI SIMONE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CANCELLARA GABRIEL (CARCARESE)
GHIRARDI FILIPPO (CARCARESE)
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
TROCINO LORENZO FRANCES (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
GARBARINO ALESSIO (RIVASAMBA H.C.A.)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
RAGHER MICHELE ALBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
PACCIANI FRANCESCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PANEPINTO FABIO (BUSALLA CALCIO)
STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DI LISI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)
DALL ASTA NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
CELELLA THOMAS (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOSIA DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)
GARCIA TOMAS AGUSTIN (CARCARESE)
POMO FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
CAUTERUCCIO BRANDO (SAN FRANCESCO LOANO)
LINGUA ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)
NDIAYE SERIGNE MOUSTAP (VOLTRESE VULTUR SSDARL)