Calcio, Promozione. La doppietta di Sfinjari e il gol di Corciulo, l'Albissole non riesce a fermare la corsa del Pontelungo

ALBISSOLE - PONTELUNGO 0-3 (39' e 67' Sfinjari rig., 44' Corciulo)



45' i minuti di recupero saranno cinque, si guadagna una sufficienza abbondante anche Breeuwer con due interventi attenti nel finale

43' chiude i cambi il Pontelungo con Gerini per Delfino

40' Trucchi per Asteggiante, ancora energie fresche per gli ingauni

36' Marquez per Sfinjari, iniziano gli ultimi 10 minuti di gioco. Ancora problemi con Scatolini, entrato a contatto con Ardissone

33' i cambi accompagnano la fase finale del match. Chiarlone rileva Favorito

30' nel destro scentrato di Iadanza c'è la sintesi di un pomeriggio poco brillante per la squadra di Sarpero

29' Cuka per Polito e Ferrari per Corciulo, un cambio per parte in questo frangente

24' primo cambio Pontelungo, Rocca per Chariq

22' SFINJARI! LA PUNIZIONE DEL BOMBER PONTELUNGO TROVA LA DEVIAZIONE FORTUITA DELLA BARRIERA, LA TRAIETTORIA ERA COMUNQUE VERSO LO SPECCCHIO, GOL DA ASSEGNARE ALLA PUNTA

19' Schiano per Diana, nuovo cambio per i padroni di casa

18' la punizione seguente vede Mancini tentare la battuta dai 20 metri, la barriera accomoda la parata per Breeuwer

17' terzo giallo per il Pontelungo, cartellino per Farinazzo

14' Mancini per Saracco, seconda consecuzione ceramista

12' cambio per l'Albissole, entra Acquanita per Minuto

11' ci mette tutto il proprio orgoglio l'Albissole per riaprire la partita, tanti spazi in ripartenza per gli ingauni

5' Sfinjari si mangia il terzo gol per il Pontelungo, destro poco incrociato, Scatolini può metterci la gamba

4' subito sollecitati Breeuwer e Scatolini, entrambi i portieri attenti in uscita bassa

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



45' squadre negli spogliatoi, ingauni avanti di due reti

44' IL RADDOPPIO DEL PONTELUNGO! CORCIULO! ANGOLO GUADAGNATO DOPO IL TIRO DA FUORI DI POLLERO, SCATOLINI NON ESCE AL MEGLIO, IL DIFENSORE E' SVEGLIO NEL TROVARE LO SPECCHIO SGUARNITO!

39' SFINJARI SPIAZZA SCATOLINI! INGAUNI AVANTI AL FARAGGIANA!

38' rigore per il Pontelungo! Savino rileva un tocco di mano in area ceramista dopo il cross di Delfino.

29' il primo giallo del match è per Pollero

27' il rinvio dalla trequarti difensiva del Pontelungo trova impreparata la difesa dell'Albissole, Scatolini ancora protagonista su Sfinjari. Resta però a terra il portiere

24' Scatolini super in allungo sul tiro di Delfino, sul proseguimento dell'azione l'esterno di Zanardini resta a terra doo un contatto in area

23' si rivedono i padroni di casa, per lo più da azioni scaturite da piazzato: mancino a giro di Saracco, piattone alto

18' si affrontano due squadre dalle filosofie diverse. Albissole sempre attenta a curare la fase di possesso, ospiti bravissimi a cercare con rapidità le azioni in verticale

10' ancora due chance per gli ingauni. Ardissone scalda i guanti di Scatolini dalla distanza, dal corner seguente Asteggiante sfiora in tuffo la porta ceramista. Gara piacevole in questo avvio, come nelle attese

3' doppia oppportunità Pontelungo. Prima Ardissone va giù in area con Savino che, giustamente, lascia correre, pochi istanti più tardi Scatolini è bravissimo in uscita bassa a chiudere lo specchio a Sfinjari

2' Nacci in verticale per Polito, Breeuwer sceglie bene il tempo dell'uscita

1' si parte!

PRIMO TEMPO



ALBISSOLE: Scatolini, Minuto, Andreazza, Iadanza, Favorito, Rolandi, Saracco, Ghigliazza, Diana, Nacci, Polito.

A disposizione: Rossi, Cancellara, Acquanita, Chiarlone, Bianchieri, Cuka, Mancini, Schiano, Enzi.

Allenatore: Sarpero



PONTELUNGO: Breeuwer, Corciulo, Calcagno, Farinazzo, Calandrino, Pollero, Delfino, Asteggiante, Ardissone. Sfinjari, Chariq.

A disposizione: Orru, Geriuni, Trucchi, Marquez, Fazio, Destito, Rocca, Badoino, Ferrari.

Allenatore: Zanardini



Arbitro: Savino di Genova

Assistenti: Amadei e Rushanaj di Genova