Giudice Sportivo, Prima Categoria: i provvedimenti nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 13/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 75,00 – ATLETICO CASARZA LIGURE
Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio assegnato al ddg e alla squadra ospitata.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/1/2026
MALATTO ALESSANDRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
MORANDI FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
AMMONIZIONE
(II INFR)
D’ASARO MARIANO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
(I INFR)
DE TRIZIO LEO
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 8/1/2026
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PAGANO DANILO (CELLA 1956)
AMMONIZIONE (I INFR)
DEL SANTE ANDREA
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CARDINI CLAUDIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
PATERNO DAVIDE (LERICI F.C.)
AVELLANO DAVIDE (PSM RAPALLO)
MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MANGIATORDI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
COLDANI GABRIELE (PSM RAPALLO)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
VENTURINI ANDREA GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)
CARRUS ALESSANDRO (AUDACE CAMPOMORONE)
MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI)
ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
SPECCHIA SAMUELE (BORGO RAPALLO 98)
BARBIERI ALESSANDRO (CELLA 1956)
PROFUMO DAVIDE (F.C. LAVAGNA 2.0)
ZAMANA FILIPPO (G.S. GRANAROLO)
SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930)
PARODI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
YIGO GUIASSA EMILE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)
SARPA EMANUELE (ROSSIGLIONESE)
SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)
TORRINI LORIS (VELOCE 1910) (VII INFR)
SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA) (VI INFR)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G. MORA)
FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87) (III INFR)
IEZZI ALESSANDRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
OPPEDISANO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
REBORA MARCO (AUDACE CAMPOMORONE)
RIZQAOUI EDRIS (AUDACE CAMPOMORONE)
COSTA ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)
FORLANI MANUEL (BORGO INCROCIATI)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
BINAJ AMARILDO (F.C. LAVAGNA 2.0)
CESARETTI SIMONE (F.C. LAVAGNA 2.0)
CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)
LAZZONI FEDERICO (LERICI F.C.)
BUCCHIERI MATTEO (MULTEDO 1930)
BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)
COSTA ANDREA (PANCHINA)
PERONCINI GUGLIELMO (PSM RAPALLO)
PIER LUIGI EDOARDO (PSM RAPALLO)
VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
PISCHE ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
CANESSA TOMMASO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
STELLA SAMUELE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BASSO ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (II INFR)
BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)
FEDRI SACHA (BOLZANETESE VIRTUS)
PATRONE GIACOMO (BOLZANETESE VIRTUS)
MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)
NUTI RICCARDO (F.C. LAVAGNA 2.0)
PARODI ANDREA (G.S. GRANAROLO)
LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PAGGINI DANIELE GIOVANN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
TRAVO KAROL (ROSSIGLIONESE)
PERAGALLO PIETRO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CANEVELLO RUBEN (SPORTING CLUB AURORA 1975)
PODDA MATTIA (TORRIGLIA 1977)
REVELLO MATTEO FRANCESC (VELOCE 1910)
CARABETTA ROCCO (VIRTUS DON BOSCO)
SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)
BODRATO EUGENIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
LIZZI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)
BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)
RAMELLA DANIELE (COGORNESE)
BACIGALUPO FRANCESCO (F.C. LAVAGNA 2.0)
FERRANDO DIEGO (G.S. GRANAROLO)
GAGLIANO GIACOMO (G.S. GRANAROLO)
DE SARIO GABRIELE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BOCCARDI LEONARDO (IRON FOX AMEGLIESE)
GIAMPIERI MATTIA (LERICI F.C.)
PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)
POGGI LORENZO (OLD BOYS RENSEN)
ROLANDELLI ANDREA (PANCHINA)
GERACI MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CAVANNA ANDREA (ROSSIGLIONESE)
LISI LORENZO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
MASSA RICCARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
SERPE LUCA (TORRIGLIA 1977)
TOSELLI SIMONE (VOLTRI 87)
GARE DEL 14/12/2025
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 125,00 BOLANESE
Perché in occasione dell'espulsione di un proprio giocatore e per i 10 minuti successivi rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose.
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LUCI CARMELO (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
GALLUZZO MAURIZIO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (II INFR)
GJORGIEV ZORAN (BOLANESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BONATI PIERGIORGIO (RICCO LE RONDINI)
BEVILACQUA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
DI FRANCISCA MATTEO SALV. (VALSECCA SPORT & FUN)
Al 32' st, durante una mass confrontation, colpisce con un violento calcio alla pancia un avversario, quindi alla notifica del provvedimento di espulsione rivolge al ddg alcune espressioni minacciose e ingiuriose ed esce dal tdg solo grazie all'intervento dei compagni.
BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)
Al 35' pt colpisce con un violento pugno nella zona dell'occhio sinistro un avversario facendolo cadere a terra per circa due minuti, quindi, alla notifica del provvedimento ritarda l'uscita dal tdg.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
Al 45+3' del st, colpisce con uno schiaffo il volto di un avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MORACHIOLI LORENZO (CADIMARE CALCIO)
FAZZARI FRANCESCO (CAMPOROSSO)
TATTOLI NICOLA (MAROLACQUASANTA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DIENE PAPA DEMBA THIA (DINAMO SANTIAGO)
Al termine della gara, spinge ripetutamente un avversario nel tunnel che collega il tdg con la zona degli spogliatoi.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
AMALFITANO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MARTELLI MATTEO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MORO LUCA (ANDORA 1966)
MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)
PIAZZA CHRISTOPHER (CADIMARE CALCIO)
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
AMBROSI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
GIGLIO MICHAEL (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SPINELLI GIULIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CAROCCI LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.)
CIPRIANI MIRKO (VALSECCA SPORT & FUN)
OTTOLINI FEDERICO (VALSECCA SPORT & FUN)
SCARDIGNO GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE 1929)
OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (ANDORA 1966)
DEGANO ANDREA (BOLANESE)
CIDALE LEONARDO (BRU.BORG.LUX)
DALHOUMI BASSEM (CADIMARE CALCIO)
TERRIBILE FRANCESCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
GALLESIO ANDREA (CENGIO)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
MORENO ORTEGA ALEX JOEL (DINAMO SANTIAGO)
PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)
BUFFO GIANLUCA (PEGLIESE)
ARRU LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)
MATA ERALDI (QUILIANO&VALLEGGIA)
ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
PELAGALLI TOMASO (SPERANZA 1912 F.C.)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
NEGRO ANDREA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SCHILLACI MATTIA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
COSTA CESARE (BARGAGLI SAN SIRO)
BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)
RONDELLI MATTIA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
FUMAGALLI ANDREA (BORGHETTO 1968)
SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
BACCELLI NICOLAS (BRU.BORG.LUX)
VENE LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
FRECCERO LUCA (CENGIO)
SCIROCCO ANDREA (CEPARANA CALCIO)
GERINI DANIELE (CISANO)
VINCI ALESSANDRO (CISANO)
BACCINO TOMMASO (DEGO CALCIO)
HEREDIA ANGEL LUCIANO (FORZA E CORAGGIO)
AVIGNONE ROCCO MARIA (GOLFO DIANESE 1923)
FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)
MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI)
GRISPO GAETANO IVAN (VALSECCA SPORT & FUN)
ROSSI PIETRO ANGELO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ALVAREZ BARRETO PABLO ALEJANDRO (VIRTUS SANREMESE C.)
CRUDO ERIK (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ROMANO GABRIELE (ALTARESE 1929)
SHAHINI ALESSIO (ALTARESE 1929)
LO SICCO ANDREA (ANDORA 1966)
TARICCO FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)
CONDRO STEFANO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
BASSO LUCA (CADIMARE CALCIO)
CUPINI MARCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
PASSERI PAOLO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
CECCONI GABRIELE (CAMPOROSSO)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
META ARVI (CENGIO)
VOLGA LORENZO (CENGIO)
ENRICO FABIO (CISANO)
GAYUBO SANZ JOAN (CISANO)
AUGIMERI MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
NDIAYE ALPHONSE ARMAND (DINAMO SANTIAGO)
COSTE GARCIA RONAL (FORZA E CORAGGIO)
RATTI FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)
CANNIZZARO GIOVANNI (GOLFO DIANESE 1923)
GURI ENDRI (MAROLACQUASANTA)
GALANTE TOMASO (ONEGLIA CALCIO)
HASANAJ INDIOS (ONEGLIA CALCIO)
SALMASO ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
AUFIERO ANDREA (PEGLIESE)
ZIGNEGO LUCA (PEGLIESE)
CROCCO FEDERICO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)
LORENZINI MATTEO (RICCO LE RONDINI)
DAMONTE FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GLORIA LORENZO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
RIZZO SONNY (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ALO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
CANTON ALESSIO (VALSECCA SPORT & FUN)
SIMONCINI FRANCESCO (VALSECCA SPORT & FUN)
ZANGLA SALVATORE (VALSECCA SPORT & FUN)
TULIMIERO MASSIMO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
GRANDI SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)
FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)