Calcio, Serie D. Il Vado torna al Chittolina per sfidare la Vogherese, Tortona e Lavagna aspettano Albenga e Cairese

E’ una fase decisamente interlocutoria per le squadre savonesi che militano nel girone A di Serie D.

Il -13 dal Bra del Vado e un clima non certo idilliaco tra le componenti rossoblu, rischia di lasciare in mezzo al guado la squadra del presidente Tarabotto.

L’impegno con la Vogherese chiama però il ritorno ai tre punti, almeno per preservare la terza piazza in classifica.

I giochi appaiono conclusi anche per l’Albenga, crollata al penultimo posto dopo le 14 sconfitte consecutive. Oltre all’aspetto tecnico (a cui va aggiunta la partenza di Ferrarese) e l'impegno odierno in casa del Derthona, ci sono da tenere in considerazione gli ultimi sviluppi, dopo la visita della Guardia di Finanza al Riva nel corso della settimana.

Chi sta vivendo un buon momento è la Cairese. La serie positiva dei valbormidesi sarà messa a repentaglio dalla trasferta di Lavagna, ma un eventuale risultato utile potrebbe aprire anche le porte della parte sinistra di classifica per Castiglia e compagni.