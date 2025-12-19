Calcio, Eccellenza. Le terne arbitrali per l'ultima gara del girone d'andata: Millesimo - Rivasamba a Corellino

ARENZANO FOOTBALL CLUB – CAMPOMORONE SANT OLCESE
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)
ATHLETIC CLUB ALBARO – FEZZANESE
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
BUSALLA CALCIO – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Jacopo Nicolo' Pascale (Genova)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Matteo Pastori (Busto Arsizio)
Assistente 1: Melis Filangieri (Chiavari)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
MILLESIMO CALCIO – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Luca Degiovanni (Novi Ligure)
SAN FRANCESCO LOANO – GOLFOPARADISOPRORECCO C.A.
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
SPORTING TAGGIA SANREMO – CARCARESE
Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)
VOLTRESE VULTUR SSDARL – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Giovanni Roli (Modena)
Assistente 1: Emmanuel Crova (Chiavari)
Assistente 2: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)