Calcio, Eccellenza. Le terne arbitrali per l'ultima gara del girone d'andata: Millesimo - Rivasamba a Corellino

Fischietto da fuori regione per il Pietra Ligure

ARENZANO FOOTBALL CLUB – CAMPOMORONE SANT OLCESE

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)

Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)

Assistente 2: Luca Prastaro (Genova)
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – FEZZANESE

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)

Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
 

BUSALLA CALCIO – MOLASSANA BOERO A.S.D.

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)

Assistente 1: Jacopo Nicolo' Pascale (Genova)

Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – PIETRA LIGURE 1956

Arbitro: Matteo Pastori (Busto Arsizio)

Assistente 1: Melis Filangieri (Chiavari)

Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
 

MILLESIMO CALCIO – RIVASAMBA H.C.A.

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)

Assistente 2: Luca Degiovanni (Novi Ligure)
 

SAN FRANCESCO LOANO – GOLFOPARADISOPRORECCO C.A.

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)

Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – CARCARESE

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)

Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – FOOTBALL GENOVA CALCIO

Arbitro: Giovanni Roli (Modena)

Assistente 1: Emmanuel Crova (Chiavari)

Assistente 2: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)

