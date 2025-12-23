Calcio. Albissole campione d'inverno anche grazie alle parate di Pastorino: "Ci aspetta un girone di ritorno importante, dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa" (VIDEO)

Nell'ottimo momento dell'Albissole, campione d'inverno nel girone A di Promozione, c'è sicuramente anche tanto di Daniele Pastorino.

Il portiere della squadra allenata da Cristian Cattardico domenica scorsa si è confermato su alti livelli con un paio di parate importanti che hanno blindato il successo per 2-0 contro il Legino, in particolare quella sugli sviluppi di un calcio di punizione: "Sì, una punizione difficile - ha confessato a fine gara - un 50-50 e io ho coperto il mio palo, ha calciato bene, ho messo la mano, è andata bene".

"Sapevamo le difficoltà della partita - il suo commento sulla gara - Loro sono una squadra molto solida, forte, organizzata, molto preparata, con un mister che prepara benissimo le partite, con giocatori molto importanti e non era facile. Magari non siamo stati troppo brillanti, ma merito sicuramente anche agli avversari".

"Siamo un ottimo gruppo amalgamato, giovane e ci impegniamo tanto durante gli allenamenti - ha concluso il numero uno albisolese - Seguiamo quello che ci dice il mister, ognuno lotta per il compagno, sempre uniti. Ora ci aspetta un girone di ritorno importante, dove dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e dare tutto quello che abbiamo".