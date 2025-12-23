Calcio. Savona, doppietta all'esordio per Nelli: "Una piazza così è adrenalina pura"

Un debutto da sogno per Enrico Nelli con la maglia del Savona. L’attaccante biancoblù è stato il grande protagonista della vittoria per 2-1 contro il Ceriale, firmando una doppietta che ha deciso la gara.

Un esordio che lo stesso Nelli ha definito speciale, ammettendo di non esserselo immaginato, ma di averlo comunque sperato, sottolineando come giocare in una piazza come Savona sia per lui “adrenalina pura”. L’obiettivo principale, però, restava uno solo: vincere, e “ci siamo riusciti”.

Arrivato da poco, Nelli ha spiegato di aver ricevuto indicazioni semplici e chiare da mister Sarpero. Nessuna richiesta particolare dal punto di vista tattico, ma grande attenzione all’atteggiamento e all’inserimento nel gruppo, con l’invito a lavorare sempre al servizio della squadra. Un concetto che l’attaccante ha riassunto con una frase chiave: “Quando fai bene il goal viene di conseguenza”.

Positive anche le prime impressioni sull’ambiente biancoblù. Nelli ha parlato di “un bellissimo gruppo” che lo ha accolto nel migliore dei modi, estendendo i ringraziamenti anche a società e staff. Un’accoglienza che, come ha sottolineato, “non è mai scontata” e che rappresenta il miglior viatico possibile per proseguire il suo percorso con il Savona, iniziato nel modo più brillante.