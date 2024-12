Calcio. Il derby di Natale è dell'Andora: Pollio, De Col e Carballo a segno contro la Golfodianese

Le province di appartenenza erano differenti, ma quello di ieri pomeriggio, tra Andora e Golfodianese, è stato di fatto un vero e proprio derby.

Per la squadra di Ghigliazza non c'era in palio solo l'orgoglio, ma anche la necessità di portare a casa la vittoria, contro una delle squadre più strutturate del campionato, per rimanere agganciati alla rincorsa playoff.

Un obiettivo che sembrava distante dopo i gol ospiti di Mrahi e Arrigo, a ribaltare l'iniziale vantaggio di Pollio, ma nel giro di cinque minuti , con De Col e Carballo, i biancoblu hanno sigillato una vittoria che non può che rappresentare il miglior viatico verso il 2025.

ANDORA - GOLFODIANESE 3-2

Marcatori: 18’ Pollio (Rig.), 61’ Mrahi, 64’ Arrigo, 68’ De Col, 73’ Carballo.



Andora: Rossi, Osinaga Quispe, Cavassa, Modesti, Delfino (46’ Colavito), Perrier (65’ Carballo), Pollio (65’ Guardone), De Boni, Nardi, Franco Ric., De Col.

Allenatore: Ghigliazza



Golfodianese: Cucuzza, Messaoud (46’ Lanteri), Islahi, Laera (77’ Bertoli), Garibbo D., Calvini D. (84’ Borri), Arrigo (89’ Tinkiano), Favale, Greco, Folco (56’ Cabello Jara), Mrahi.

Allenatore: Vindigni.



Arbitro: Romero di Savona.