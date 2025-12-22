Calcio, Imperia. Nicholas Costantini promuove i nerazzurri dopo il 2-2 col Celle Varazze: "Le nostre difficoltà non sono sul campo..." (Video)

Dopo il 2-2 sul campo del Celle Varazze, il capitano dell’Imperia, Nicholas Costantini, ha voluto condividere le sue impressioni a caldo, tra amarezza per il risultato e fiducia per il futuro.
Il video"Siamo in una piazza importante – ha dichiarato Costantini – e per me, che sono di Imperia, questo discorso vale ancora di più. A caldo prevale l’amarezza di non aver vinto, ma ci sono davvero tanti aspetti positivi da sottolineare".
Il capitano nerazzurro ha poi spiegato come il gruppo abbia saputo affrontare le difficoltà: "Le difficoltà non sono sul campo e lo abbiamo dimostrato lo scorso anno con un gruppo completamente differente e anche quest’anno. Si è creato il giusto mix nello spogliatoio, e il sostegno dei tifosi è davvero encomiabile".
Costantini sottolinea così la solidità della squadra, che nonostante le difficoltà sul piano societario dimostra carattere e compattezza.