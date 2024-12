Calcio, Pietra Ligure. Va in archivio una settimana perfetta per mister Cocco: "Il rigore di Sogno è la palla del Natale" (VIDEO)

Sei punti in campionato intervallati dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia di Eccellenza: il 2024 del Pietra Ligure non poteva concludersi meglio per il Pietra Ligure, anche grazie alla prestazione di grande ordine, generosità e compattezza messa in campo contro il GolfoProrecco.

L'inferiorità numerica ad inizio ripresa per il doppio giallo a Lufi ha spinto i biancocelesti a gettare il cuore oltre l'ostacolo, trovando con il rigore guadagnato da Rovere e trasformato da Sogno l'azione che ha deciso la partita.