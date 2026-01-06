Calcio, Chisola a bocca asciutta a Cairo, mister Ascoli: "La condizione del campo renderà la vita difficile a tutti gli avversari dei gialloblu"

Il Chisola inizia il 2026 con una trasferta contro la Cairese: il gol del 2-1 di Gabriel Graziani al 46’ condanna i chisolini.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da mister Ascoli, tecnico dei piemontesi, nel post gara

“Penso che il campo abbia inciso molto sulla prestazione: non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco. Nel secondo tempo abbiamo avuto la forza di pareggiare, cambiando modulo e mettendo in campo una squadra più fisica, ma ci è mancata l’esperienza per portare a casa il risultato e non subire ulteriori pericoli.

Spero che questa partita ci faccia crescere e ci aiuti a capire meglio i momenti della gara. Credo che su un campo del genere molte squadre faranno fatica contro la Cairese”.