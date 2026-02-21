 / Calcio

Calcio | 21 febbraio 2026, 12:47

Calcio | Doppio anticipo in Seconda, alle 15:00 al Corrent si gioca Carcarese U21 - Mallare

Non mancano quasi mai gli anticipi calendarizzati al sabato pomeriggio nei gironi A e B del campionato di Seconda Categoria.

Oggi infatti saranno due gli incontri in calendario.

Ad aprire sarà il gruppo B, con la partita tra i ragazzi dell'Under 21 della Carcarese contrapposti al Mallare. I biancorossi punteranno alla seconda vittoria interna consecutiva, mentre i lupi avranno la possibilità di accorciare le distanze dalla zona playoff.

Alle 18:00 scatterà invece il match tutto imperiese, nel gruppo A, tra Camporosso Under 21 e Riva Ligure.




Redazione

