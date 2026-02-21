Calcio | Prima Categoria B. I risultati degli anticipi: l’Olimpic frena a Voltri, D’Alessandro firma l’eurogol del pari

Il sabato di anticipi nel Girone B regala emozioni forti e scossoni in classifica. La notizia del giorno è il mezzo passo falso della capolista Olimpic , fermata sul pari da un Voltri 87 mai domo, mentre la Bolzanetese firma l'impresa di giornata con una rimonta nel finale.

Finisce 1-1 il match clou del sabato. L'Olimpic parte forte e, dopo diverse occasioni sciupate, trova il vantaggio al 18' con Rizzo, lesto a risolvere una mischia in area. I "draghi" sembrano in controllo e sfiorano il raddoppio più volte, sbattendo contro un super Canciani e vedendosi negare il gol sulla linea dalla difesa voltrese. Nel secondo tempo, però, il Voltri alza il ritmo e al 79' gela la capolista: D'Alessandro s'inventa un "eurogol" con un tiro a giro sotto l'incrocio che fissa il risultato sul definitivo pareggio.

Partita infinita tra Bolzanetese e Rabona, terminata 3-2. Gli ospiti scappano due volte: prima con il colpo di testa di Mboge (10'), pareggiato da Ivaldi (34'), poi con Filippone al 64'. La Bolzanetese non molla, trova il 2-2 con Trabacca al 79' e, proprio allo scadere (89'), fa esplodere i propri tifosi: Bei vede il portiere fuori dai pali e calcia da centrocampo, infilando un pallone incredibile sotto l'incrocio per il sorpasso finale.

Il Multedo piega la Dinamo Apparizione per 2-1. Dopo un primo tempo bloccato, la gara si accende nella ripresa: Bellicchi apre le danze al 60', Ballabene pareggia cinque minuti dopo, ma al 90' è Bucchieri a regalare i tre punti ai padroni di casa. Nel posticipo vince di misura l'Audace Campomorone sulla Pegliese.