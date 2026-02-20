Edizione locale
lunedì 23 febbraio
Calcio | Savona. Ninivaggi si tiene stretto la prestazione contro l'Albissole: "Ci è mancata solo la stoccata, strano non vedersi assegnato nemmeno un rigore..." (VIDEO)
Calcio | Reti bianche al Faraggiana, Albissole - Savona termina 0-0 (FOTOGALLERY)
Calcio | Mallare. Leandro Pansera sollevato dall'incarico, in panchina il tandem Fiori - Parisi
Il Millesimo replica alla Genova Calcio. "Su Villar accuse ridicole e infondate, Ricardo è un esempio per tutti"
Calcio | Celle Varazze. Due anni di inibizione a Umberto Barletta, il club pronto al ricorso
Calcio | Prima Categoria. Big match alla Virtus Sanremese, playoff sempre più lontani per l'Albingaunia
Calcio | San Francesco Loano. Non basta una prova di cuore contro il Rivasamba, Brignoli: "Sforzo importante nel primo tempo, meritavamo il pareggio" (VIDEO)
Calcio | Serie D. Chisola cinico, Celle Varazze punito nel finale: a Vinovo finisce 2-0
Calcio | La Sanremese espugna Cairo con Grosso e Djorkaeff. Banchini: "È la vittoria della convinzione"
Calcio | Pietra Ligure. Giglio gol per una gara dai due volti: "Bene aver vinto, abbiamo pagato le fatiche di Coppa" (VIDEO)
Calcio, Promozione. Si riparte dopo la rivoluzione in vetta, doppio confronto playoff - playout
Calcio, Seconda Categoria. Dopo gli anticipi il programma entra nel vivo
Calcio. La Carcarese ritrova il passo con il 3-0 con l'Argentina: "Decisivo sbloccare la partita, con l'Albissole non sarà facile" (VIDEO)
20 febbraio 2026, 19:55
Calcio | L'Albissole passa anche ad Alassio, gli scatti del 2-1 alla Baia (FOTOGALLERY)
Redazione
