21 febbraio 2026

Calcio | Seconda Categoria B Gouni allo scadere: il Mallare strappa il pari in extremis contro la Carcarese Under 21

Finisce con un pareggio che sa di beffa per la Carcarese U21 e di liberazione per il Mallare. Un 1-1 maturato in un secondo tempo vibrante, dopo una prima frazione dove gli ospiti avevano sprecato diverse chance, colpendo anche un palo pronti-via con lo scatenato Gouni.

La gara cambia volto nella ripresa grazie ai cambi di mister Testa. L'ingresso di A. Briano si rivela determinante: al 63', l'attaccante scatta perfettamente su un lancio millimetrico di Dembele e, a tu per tu con Kadrja, non fallisce la rete dell'1-0. Il Mallare accusa il colpo ma non affonda, nonostante Bruzzone si opponga con sicurezza ai tentativi di De Luca e compagni.                       

Al 38' la svolta che ridisegna il match: Ogici, nel tentativo di rimediare a un errore difensivo, trattiene vistosamente H. Kadrja lanciato a rete. Rosso diretto e Carcarese in dieci uomini. Con la superiorità numerica, il Mallare si riversa in avanti in un forcing disperato, premiato al 93' dal pareggio ditesta di Gouni nel cuore dell'area.

