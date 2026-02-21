Calcio | E' mister Fabio Molinari il nuovo tecnico dell'Athletic Albaro

E' costata cara la sconfitta intera contro la San Francesco Loano a mister Manuel Rimassa.

L'Athletic Club ha infatti sollevato dall'incarico l'allenatore genovese, affidando a Fabio Molinari la guida della Prima Squadra.

Domani il primo impegno in casa del Bogliasco, poi match interno contro il Pietra Ligure.



La nota ufficiale:

"L’Athletic Club Albaro desidera esprimere sincera riconoscenza e profonda gratitudine a Manuel Rimassa per l’impegno, la competenza e l’attaccamento con cui ha guidato la prima squadra. Purtroppo, il lungo periodo senza vittorie in campionato ha condotto la Società alla dolorosa decisione di intraprendere strade diverse.

A mister Manuel va il nostro più sentito ringraziamento anche per aver accettato di assumere la guida della squadra in un momento particolarmente delicato. Gli auguriamo le migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro, rinnovando la disponibilità a offrirgli nuovi incarichi nell’organico societario, qualora di suo gradimento.

La prima squadra è affidata ad interim a Fabio Molinari, già membro dello staff tecnico albarino".