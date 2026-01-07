Giudice Sportivo, Promozione. I primi provvedimenti del nuovo anno, Savona e Finale perdono Turone e Tancredi

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 21/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 1/2026
MONTEROSSO SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FIORILE MARCO (PONTELUNGO 1949)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE (II INFR)
DE VINCENTIIS LIVIO (SAMPIERDARENESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
GULLO LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (II INFR)
FAZIO DIEGO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)
ROTELLA ROBERTO (SESTRESE BOR. 1919)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
Nel corso della gara, dalla panchina, nonostante i ripetuti richiami, protestava animatamente e rivolgeva
espressioni irriguardose nei confronti del AA2.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
TURONE NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)
GIOVANNONI ISAIA (TARROS SARZANESE SRL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
A fine gara rivolge espressioni aggressive nei confronti dei tifosi ospitanti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)
VALCAVI EMANUELE (CA DE RISSI SG)
CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
PORQUEDDU MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
CHIARABINI MIRKO (PRAESE 1945)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
DI PIETRO ANTONIO (ANGELO BAIARDO)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
SANTUNIONE FABIO (CANALETTO SEPOR)
NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MORETTI FABIO (FINALE)
GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)
RAJA GABRIELE (SAVONA F.B.C. 1907)
PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
SCALZI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
RANASINGHE SAMUELE (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
FIORUCCI ALESSIO (PRAESE 1945)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (III INFR)
BONANNI FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)
CHIARLONE LORENZO (ALBISSOLE 1909)
GARIBBO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MEHMETAJ FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CALCAGNO TOMMASO (CALVARESE 1923)
CONTI FILIPPO (CALVARESE 1923)
BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (FINALE)
TOBIA NICOLO (LEGINO 1910)
GIORGI FEDERICO (PRAESE 1945)
LAURO ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
DANERO FILIPPO (SAN DESIDERIO)
DITILLO LUIGI (SANTERENZINA)
SCHIRRU MICHELE (SAVONA F.B.C. 1907)
ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (II INFR)
BOGGIANI MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BASSO THOMAS (ALBISSOLE 1909)
BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)
DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FERRARI LUCA (CA DE RISSI SG)
GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)
BANCALARI CRISTIANO (CAPERANESE 2015)
CALLONI RICCARDO (CAPERANESE 2015)
LUPO ALESSANDRO (CAPERANESE 2015)
MAZZINO DAVIDE (CAPERANESE 2015)
DESTITO SAMUEL (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ANDREANI DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
VARSI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)
DEDA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
PUDDU GIACOMO (PONTELUNGO 1949)
BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)
PODESTA FRANCESCO (SAN CIPRIANO)
BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)
OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)
GIOVINAZZO ALESSIO (SERRA RICCO 1971)
MAIOLESE AMIR (SERRA RICCO 1971)
DOTTO LORENZO (SESTRESE BOR. 1919)
OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
DE LORENZO MATTEO (ANGELO BAIARDO)
FRANCONERI SAMUELE (CA DE RISSI SG)
ARATA GIACOMO (CALVARESE 1923)
TAKU STIVEN (CERIALE PROGETTO CALCIO)
VITTORI YOURI (FINALE)
LAGAXO MATTEO (LEVANTO CALCIO)
PELLERANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
PRANDI NICOLA (LITTLE CLUB JAMES)
D ARTIBALE ANDREA (SAMPIERDARENESE)