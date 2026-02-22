Calcio | Il Millesimo non soffre di vertigini, Totaro regala tre punti d'oro in casa della Genova Calcio

La partita contro la Genova Calcio era tra le più insidiose da affrontare per il Millesimo, ma i valbormidesi hanno tenuto fede al loro primato, vincendo di misura contro la squadra di Monteforte.

Un successo pesantissimo in ottica campionato e che conferma il +5 sul Pietra Ligure.

La squadra di Macchia con grande aggressività imponendo ritmo e qualità sin dai primi minuti. Dopo le prime conclusioni di Villar e Samuele Piccardo, neutralizzate da un attento Dondero, al 15’ arriva il vantaggio: bella azione corale degli ospiti e Totaro firma lo 0-1, tra le proteste dei locali per un precedente fischio arbitrale.

La Genova Calcio, priva nel reparto offensivo di Lepera (infortunato), Sgambelluri e Zampano (entrambi squalificati), fatica a trovare profondità ma prova a reagire soprattutto su palla inattiva. Dondero è decisivo in più occasioni, salvando su Samuele Piccardo e su Totaro, mantenendo i suoi in partita. Nel finale di primo tempo i locali costruiscono un paio di opportunità in area senza però concretizzare.

Nella ripresa la Genova Calcio aumenta la pressione: Pittaluga va vicino al pari, con un episodio molto contestato per un presunto tocco di mano in area non sanzionato dall’arbitro. Le proteste si ripetono poco dopo per una spinta su Costa. Il Millesimo, però, resta pericoloso in ripartenza e sfiora il raddoppio su calcio piazzato con Gualtieri.

Al 77’ la gara cambia ulteriormente con l’espulsione di Cavalli per somma di ammonizioni, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica. Nonostante ciò, nel finale la Genova Calcio si riversa in avanti e va vicinissima al pareggio con Costa (colpo di tacco) e con le conclusioni di Costa e Campelli allo scadere, entrambe fuori di poco.

In pieno recupero Lemus tenta l’ultimo assalto, ma Canevari chiude definitivamente la porta.



GENOVA CALCIO - MILLESIMO 0-1

Marcatore : 15' Totaro

GENOVA CALCIO: Dondero C., Cavalli, Lipani, Campelli, Mukaj, Mantero, Ierardi, Tagliavacche, Pittaluga, Costa, Biaggi.

MILLESIMO: Canevari, Facello, Cigliutti, Sicca, Ndiaye, Gadau, Totaro, Lazzaretti, Piccardo S., Villar, Gualtieri.