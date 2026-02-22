 / Calcio

Calcio | Vado. L'eurogol di Pane rovina i piani di Sesia: "Non si vedono spesso reti del genere, bravi i ragazzi a credere comunque nella vittoria" (VIDEO)

Controsorpasso del Ligorna in vetta alla classifica dopo il pareggio interno del Vado contro il Sestri Levante. Non è bastato infatti il vantaggio rossoblu di Ciccone, i corsari con una rete capolavoro di Pane hanno infatti riequilibrato i conti

L'allenatore vadese ha sportivamente ammesso la bellezza del gol del pareggio avversario, definendolo comunque non così abituale sui campi dilettantistici.

Nonostante lo shock del pareggio, Sesia ha lodato la reazione dei suoi, bravi negli ultimi dieci minutia produrre  due nitide occasioni da rete con Alfiero e Cecchinato,

